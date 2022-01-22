У пляжа Банг-Тао заметили крокодила

Морского крокодила заметили у пляжа Банг-Тао во второй половине дня 21 января. Впрочем, это не остановило туристов от купания. А повысившие бдительность спасатели так и не смогли отследить перемещения животного.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Января 2022, 04:20 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согласно изначальным сообщениям, первыми крокодила заметили с борта скоростного катера, с которого рыбачили примерно в 200 метрах от побережья. Проинформированные об угрозе официальные лица запустили квадрокоптер, чтобы подтвердить информацию, но ничего не обнаружили.

Позже было уточнено, что первым хищника заметил 48-летний оператор аквабайков Комсорн Ханса, который также рыбачил, но уже в пяти метрах от берега.

«Я увидел его около 13:30. Я находился на аквабайке примерно в пяти метрах от берега и добывал кальмара, когда крокодил внезапно появился рядом со мной. Я поплыл за ним, но метров через 10 он пропал», – заявил господин Ханса.

«Сегодня я отправился перепроверить, но нигде его не увидел», – добавил он.

Также обнаружение крокодила подтвердил оператор пляжного бизнеса Прача Манабут.

Впрочем, сегодня хищника уже никто не видел. Последняя информация сводится к тому, что он плыл в сторону Сурина.

В свою очередь губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу призвал туристов быть осторожными на пляжах и следить за возможными угрозами.