У пирса в Чалонге заметили крокодила

Вызванные из провинции Сураттхани специалисты продолжают поиски крокодила, замеченного у пирса в Чалонге в субботу, 13 марта. Впрочем, каких-либо результатов пока нет.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Марта 2021, 01:28 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал сотрудник находящегося на самом пирсе Туристического центра Чайват Ланпэу, крокодил в воде был замечен около 14:30 дня. Двухметровый хищник трижды показался над водой, после чего исчез.

На месте событий были установлены предупреждающие красные флаги. А непосредственно для поиска и отлова крокодила были вызваны специалисты из Сураттхани, которые занимались аналогичной работой на Пхукете в 2017 и 2018 годах.

Также на пирс выехал губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу, который заявил, что крокодила было бы легче обнаружить, если бы оттуда убрали все лодки. Также глава провинции заявил, что «официальные лица пока не знают, опасен ли обнаруженный крокодил».

В свою очередь муниципалитет Чалонга призвал всех, кто может располагать какой-либо полезной информацией, незамедлительно звонить по телефону 076-391174.