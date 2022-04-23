У пирса на Пхукете загорелся и затонул катамаран

В гавани Yacht Haven Marina в тамбоне Май-Кхао произошел пожар на борту одного из стоявших там катамаранов. Спасти судно не удалось – после пожара оно затонуло.

Новости Пхукета

В гавани Yacht Haven Marina в тамбоне Май-Кхао произошел пожар на борту одного из стоявших там катамаранов. Спасти судно не удалось – после пожара оно затонуло.

В гавани Yacht Haven Marina в тамбоне Май-Кхао произошел пожар на борту одного из стоявших там катамаранов. Спасти судно не удалось – после пожара оно затонуло.

Сообщение о пожаре в марине поступило в полицейский участок Тха-Чат-Чай в субботу, 23 апреля. Информацию принял подполковник Соратхип Чукэу, который затем сам выехал на место событий.

В момент прибытия полицейских сотрудники марины и другие люди тушили пожар, однако их усилия успехом не увенчались. Катамаран получил серьезные повреждения фиберглассового корпуса и затонул.

Как указывает PR-служба провинции Пхукет со ссылкой на полицию, 12-метровая лодка носила название Jimmy Blue и была зарегистрирована в 2014 году. Вместимости судна составляла 14 пассажиров и три члена команды. Стоимость катамарана в момент регистрации оценивалась в 16 млн бат. Текущую стоимость официальные лица не указали, но ущерб от пожара оценили в 10 млн.

В момент происшествия на борту катамарана никого не было. Согласно первым озвученным предположением, причиной возгорания могло быть короткое замыкание. Утечки нефтепродуктов замечено не было, никто из участвовавших в тушении пожара не пострадал.