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У пирса на Пхукете загорелся и затонул катамаран

В гавани Yacht Haven Marina в тамбоне Май-Кхао произошел пожар на борту одного из стоявших там катамаранов. Спасти судно не удалось – после пожара оно затонуло.

Новости Пхукета

24 Апреля 2022, 08:00 AM
В гавани Yacht Haven Marina загорелся, а после затонул 12-метровый катамаран. Фото: PR Phuket

В гавани Yacht Haven Marina загорелся, а после затонул 12-метровый катамаран. Фото: PR Phuket

В гавани Yacht Haven Marina в тамбоне Май-Кхао произошел пожар на борту одного из стоявших там катамаранов. Спасти судно не удалось – после пожара оно затонуло.

В гавани Yacht Haven Marina в тамбоне Май-Кхао произошел пожар на борту одного из стоявших там катамаранов. Спасти судно не удалось – после пожара оно затонуло.

В гавани Yacht Haven Marina в тамбоне Май-Кхао произошел пожар на борту одного из стоявших там катамаранов. Спасти судно не удалось – после пожара оно затонуло.

В гавани Yacht Haven Marina в тамбоне Май-Кхао произошел пожар на борту одного из стоявших там катамаранов. Спасти судно не удалось – после пожара оно затонуло.

В гавани Yacht Haven Marina загорелся, а после затонул 12-метровый катамаран. Фото: PR Phuket

В гавани Yacht Haven Marina загорелся, а после затонул 12-метровый катамаран. Фото: PR Phuket

Сообщение о пожаре в марине поступило в полицейский участок Тха-Чат-Чай в субботу, 23 апреля. Информацию принял подполковник Соратхип Чукэу, который затем сам выехал на место событий.

В момент прибытия полицейских сотрудники марины и другие люди тушили пожар, однако их усилия успехом не увенчались. Катамаран получил серьезные повреждения фиберглассового корпуса и затонул.

Как указывает PR-служба провинции Пхукет со ссылкой на полицию, 12-метровая лодка носила название Jimmy Blue и была зарегистрирована в 2014 году. Вместимости судна составляла 14 пассажиров и три члена команды. Стоимость катамарана в момент регистрации оценивалась в 16 млн бат. Текущую стоимость официальные лица не указали, но ущерб от пожара оценили в 10 млн.

В момент происшествия на борту катамарана никого не было. Согласно первым озвученным предположением, причиной возгорания могло быть короткое замыкание. Утечки нефтепродуктов замечено не было, никто из участвовавших в тушении пожара не пострадал.

 

 

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