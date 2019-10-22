У пхукетской пары изъяли 2,4 кг кристаллического метамфетамина и 76,8 тыс. таблеток

Сотрудники правоохранительные органов Пхукета совместно с коллегами из 425-го подразделения пограничной патрульной полиции провели операцию по задержанию группы наркоторговцев на острове. В ходе рейда было изъято 2,4 кг кристаллического метамфетамина (я-айс) и 76,8 тыс. содержащих метамфетамин таблеток (яба).

Иккапоп Тхонгтуб

22 Октября 2019, 03:29 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Об успешной антинаркотической операции рассказал на пресс-конференции 22 октября губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана. В мероприятии также приняли участие заместитель главы пограничной патрульной полиции генерал-майор Йонгкиат Монпранит, заместитель начальника полиции Пхукета полковник Сермпан Сириконг и шеф полиции Вичита полковник Никорн Сомсук. Операция была проведена совместными усилиями подчиненных вышеперечисленных офицеров.

Как рассказал господин Тавипатана, пограничный патруль получил наводку на некую жительницу Пхукета по прозвищу Йинг, занимавшуюся распространением наркотических средств на Пхукете.

В ходе расследования, сотрудники правоохранительных органов вышли на подругу Йинг по имени Нойна и организовали контрольную закупку у нее 1 грамма кристаллического метамфетамина. Арестована Нойна была 20 октября.

Затем полицейские установили адрес проживания самой Йинг – некий кондоминиум на Soi Rengeng у ночного рынка в Вичите. Там она следом и была задержана в месте с мужчиной-сообщником. При обыске в помещении сотрудники полиции изъяли 2,4 кг кристаллического метамфетамина (я-айс) и 76,8 тыс. содержащих метамфетамин таблеток (яба).

Как объявил губернатор, полное имя Йинг – Суттича Тхиравут, ее возраст – 35 лет. Сообщником Йинг оказался 37-летний Тханет Тхонгтам. Ранее Йинг уже была судима за незаконное хранение наркотических средств первой категории, к которой относится метамфетамин.

Задержанные госпожа Тхиравут и господин Тхонгтам заявили полиции, что занимались распространением наркотиков для некого дилера, имя которого им неизвестно. За реализацию партии товара они получали 40-50 тыс. бат, при этом выполнить работу успели лишь дважды, а на третий раз были задержаны.

Также на пресс-конференции 22 октября была озвучена статистика по наркотическим делам за последние 12 месяцев. За период с октября прошлого года по сентябрь нынешнего на острове было возбуждено 1123 дела о хранении кристаллического метамфетамина, арестованы 1286 человек, изъято 12,47 кг наркотика.

Также за указанный период было возбуждено 1146 дел о хранении метамфетамина в таблетках, арестованы 1247 человек, изъято 624,4 тыс. таблеток. По делам о хранении кратома (4845 дел) были арестованы 5405 тыс. человек, изъято 5,29 тонн наркотика.