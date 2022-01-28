У пхукетского торговца рука попала в мясорубку

Пхукетский торговец мясом, работающий на одном из главных рынков в Пхукет-Тауне, стал жертвой несчастного случая. Рука мужчины попала в механизм мясорубки, после чего 26-летнего продавца пришлось госпитализировать.

Иккапоп Тхонгтуб

Спасатели Kusoldharm Rescue Foundation получили сообщение об инциденте на рынке у ТЦ Robinson около 9:30 утра 28 января. Прибывших парамедиков сопроводили к лотку, где некий Иброхем Арвэ торговал говядиной и курятиной. К моменту прибытия помощи правая рука мужчины по-прежнему находилась находилась в мясорубке.

Спасателям пришлось частично разобрать устройство, на что ушло около 10 мин. Затем мужчину спешно повезли в больницу Vachira Phuket Hospital с частью механизма на руке.

Господин Арвэ находился в сознании в течении всего пути до больницы.

Торговец Тханадорн Канчанапонг рассказал, что господин Арвэ торговал на рынке более десяти лет, то есть впервые приступил к работе еще несовершеннолетним.

«У него была мясная лавка и он часто готовил фарш. Сегодня он уже закончил работу со своей мясорубкой и вымыл ее, но потом ему пришлось перемолоть еще мяса, так что он одолжил мясорубку у торговки курятиной. Возможно, он был неосторожен и не был знаком с новым устройством. Или дело может быть в том, что сам он – небольшого роста. Так или иначе, его рука попала в отверстие, куда закладывается мясо для перемалывания», – рассказал господин Канчанапонг.

По словам мужчины, мясник сразу выключил мясорубку, собственными силами выдернув шнур из сети. Другие торговцы поспешили на помощь, но вынуть руку из механизма не смогли и позвонили спасателям.

В настоящий момент неизвестно, насколько серьезные травмы получил господин Арвэ.