У пхукетского наркоторговца изъяли штурмовую винтовку и крупную партию метамфетамина

Полиция Таланга сообщила об аресте 38-летнего жителя Чернг-Талей, хранившего в съемном доме более 20 тыс. таблеток метамфетамина, 328 г наркотика в кристаллической форме, а также две единицы огнестрельного оружия.

Иккапоп Тхонгтуб

Проживавший на Soi Cherng Talay 8 Комсан Пратеб На-Тхаланг был арестован полицией в воскресенье, 28 апреля. На наркоторговца полицейских навел потребитель наркотиков, задержанный двумя днями ранее с небольшим количеством кристаллического метамфетамина и рассказавший следователям, где и когда можно найти дилера. По его словам, наркоторговец встречался с клиентами на одной из автозаправок Чернг-Талей.

В ходе ареста и последовавшего за ним обыска в доме Комсана Пратеба На-Тхаланга полицейские изъяли почти 20,7 тыс таблеток метамфетамина (яба), 328 г наркотика в кристаллической форме (я-айс), штурмовую винотовку M16A1 и 27 патронов калибра 5,56 мм к ней, а также револьвер Smith & Wesson и 50 патронов калибра .357 к нему.

Полиция указала, что при аресте Комсан Пратеб На-Тхаланг попытался оказать сопротивление полиции. Мужчине предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.