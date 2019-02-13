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У пхукетских змееловов выдались жаркие выходные

Сотрудники службы спасения Phuket Ruamjai Foundation решили предупредить жителей Пхукета о повышенной активности змей, после того как организация получила сразу четыре соответствующих вызова в течение одних суток.

Варанья Промпинпарат

13 Февраля 2019, 11:23 AM
Фото: Suparuk Maekprasat

Фото: Suparuk Maekprasat

О том, что у Phuket Ruamjai Foundation выдались насыщенные выходные, корреспонденту «Новостей Пхукета» рассказал сотрудник организации Супарук Мэкпрасат.

Первый вызов, по словам господина Мэкпрасата, поступил в 20:00 вечера 9 февраля с Soi Palai в Чалонге.

«Змея была примерно метровой длины. Она проползла перед телевизором в доме местного жителя, когда престарелая женщина смотрела телепередачу. Находившаяся в доме внучка женщины быстро увела бабушку в безопасное место, после чего позвонила в полицию, а полицейские связались с нами», – рассказал господин Мэкпрасат.

По словам спасателя, змея затем спряталась за холодильником. Змееловам потребовалось около получаса, чтобы поймать ее.

Следующее сообщение поступило в Phuket Ruamjai Foundation около 11:00 утра воскресенья, 10 феварля. К спасателям обратился житель дома в поселке Набон, в жилье которого заползла «крысиная змея» (нгу тханг мапхрао) длиной около 1 м. Через 20 минут после прибытия на место событий змееловы справились с задачей.

Через час после поимки этой змеи сотрудники Phuket Rumajai Foundation уже спешили на Soi Klumyang в Чалонге, где была замечена двухметровая королевская кобра, пытавшаяся пробраться в жилой дом. Ее змееловы также поймали без проблем.

Змеиный блиц завершился в 18:00 на Soi Sai Nam Yen в районе храма Wat Chalong, где двухметровый питон решил полакомиться курицей местного жителя. К моменту прибытия змееловов питон уже спрятался в сточной канаве позади дома и переваривал пищу. По словам господина Мэкпрасата, на то, чтобы справиться с питоном, у спасателей ушло около часа.

Все пойманные змеи в ближайшее время будут выпущены в джунгли подальше от человеческого жилья.

В связи с увеличившейся активностью змей шеф Phuket Rumajai Foundation Сайан Тхаммапхан напомнил, что в случае столкновения с пресмыкающимся не стоит приближаться к нему или пытаться поймать самостоятельно.

«Если вам нужна помощь, просто звоните мне по номеру 081 367 05 37», – заявил глава Phuket Rumajai Foundation.

Также с организацией можно связаться по телефону 098 704 53 45.

 

 

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