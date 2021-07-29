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У озера Банг-Вад нашли нелегальную плантацию какао

Официальные лица, расследующие дело о самозахвате 108 рай охраняемых лесов у водохранилища Банг-Вад, обнаружили там нелегальную плантацию какао. Причем растения были высажены уже после того, как Департамент специальных расследований (DSI) занялся делом о захвате земли и присвоил ему особый статус.

Новости Пхукета

29 Июля 2021, 02:55 PM
Нелегальную плантацию какао нашли в Кату. Фото: PR Phuket

Нелегальную плантацию какао нашли в Кату. Фото: PR Phuket

Нелегальную плантацию какао нашли в Кату. Фото: PR Phuket

Нелегальную плантацию какао нашли в Кату. Фото: PR Phuket

Нелегальную плантацию какао нашли в Кату. Фото: PR Phuket

Нелегальную плантацию какао нашли в Кату. Фото: PR Phuket

Нелегальную плантацию какао нашли в Кату. Фото: PR Phuket

Нелегальную плантацию какао нашли в Кату. Фото: PR Phuket

Нелегальную плантацию какао нашли в Кату. Фото: PR Phuket

Нелегальную плантацию какао нашли в Кату. Фото: PR Phuket

Как сообщила PR-служба провинции Пхукет, официальные лиц получили информацию о небольшой плантации (около 1 рая) от некого источника. На месте событий ревизоры обнаружили около 200 деревьев и около 30 саженцев.

Супачай Суксай из Департамента Королевских лесных угодий подтвердил, что плантация была обустроена в пределах участка в 108 рай, которым занимается DSI. Официальные лица уже обратились с заявлением в полицию Кату. Нанесенный ущерб они оценили в 214,5 тыс. бат.

Также о плантации поставили в известном DSI. Обнаруженные на месте саженцы были изъяты как улики.

Отметим, что факт очередного самозахвата земли на Пхукете привлек внимание самого главы DSI подполковника Коравата Панпрапакорна, который лично посетил остров в конце прошлого месяца. Вместе с ним на остров прибыл его заместитель подполковник Супхат Тхамматханарак.

«Эти действия указывают на отсутствие страха перед законом. Эти люди не боятся, что уничтожение лесов и общественных земель на Пхукете повлечет за собой привлечение к ответственности и наказание», – заявил подполковник Тхамматханарак.

 

 

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