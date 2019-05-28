У островов Майтон и Хэ подняли со дна 230 кг мусора

Пхукетский офис Министерства природных ресурсов и окружающей среды (MNRE) организовал подводную уборку у островов Майтон и Хэ силами местных дайверов-добровольцев.

Варанья Промпинпарат

28 Мая 2019, 09:37 AM

Фото: MNRE

Субботник у острова Майтон проходил непосредственно в субботу, 25 мая, а уборка акватории острова Хэ – на следующий день. Как пояснил «Новостям Пхукета» глава местного офиса MNRE Натхаван Джамлонгкард, работы проводились в рамках экологического проекта Protect Andaman, реализуемого в провинциях Пхукет, Пханг-Нга, Ранонг, Краби, Сатун и Транг.

«Причиной выбора островов Майтон и Хэ стало то, что вокруг них активно ведется лов рыбы, в результате которого в море оказывается значительно число мусора», – пояснил господин Джамлонгкард.

Кроме того, в акватории Майтона и Хэ достаточная видимость под водой, чтобы дайверы-добровольцы могли без проблем обнаружить и поднять на поверхность мусор.

Как отметил господин Джамлонгкард, в прошлом году его офису был выделен бюджет на уборку акваторий Майтона, Рачи, Патонга и Карона. В этом году деньги были выделены только на Майтон и Хэ.

«Четкого графика проведения работ у нас нет, поскольку все определяется совокупностью разных факторов. Прежде всего, нам нужно получить бюджет, а также договориться об аренде лодок, чтобы бывает непросто в высокий сезон. Каждый участвующий в уборке дайвер делает это по собственной инициативе и не получает ничего взамен. Многие из волонтеров, участвовавших в субботниках в прошлом году, присоединились к нам и в этом», – рассказал глава пхукетского офиса MNRE.

Господин Джамлонгкард отметил, что приглашения дайверам рассылаются адресно, поскольку у пхукетского офиса MNRE установлена «квота» на 50 волонтеров. Чиновник не объяснил, почему данная квота была введена, но отметил, что участие в субботниках принимают и тайские дайверы, и иностранцы.