У островов Ко-Кхай оборудовали швартовочные точки для спидботов

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) продолжает обустраивать швартовочные точки в популярных туристических местах Андаманского моря, чтобы спидботы не бросали якоря на кораллы. Для безопасной швартовки под воду опускаются бетонные блоки с буями, к которым может пришвартоваться лодка без использования якоря.

Новости Пхукета

В воскресенье, 27 ноября, сотрудники DMCR отправились к островам Кхай, лежащим в заливе Пханг-Нга на полпути от восточного побережья Пхукета к южной оконечности Яо-Яй. Острова являются популярным местом проведения однодневных морских экскурсий, а на фоне возобновления туризма потом лодок туда в последние месяцы заметно вырос.

DMCR не сообщил, сколько блоков было опущено под воду у островов Кхай, но напомнил, что всего в рамках проекта по организации безопасной швартовки в туристических местах акватории Пханг-Нга должны быть обстроены 113 точек. Также ведомство подчеркнуло, что будет вести информационную работу с операторами спидботов, чтобы они были в курсе возможности швартоваться без использования якоря.

Еще один проект реализуется в акватории Андаманского моря в районе Кхао-Лака. В сообщении DMCR от 26 ноября он фигурирует как «Подводный образовательный парк в Кхао-Лаке». В тексте упоминается установка некой подводной скульптуры, но другие подробности пока непонятны. Видимо, речь идет об организации нового дайв-сайта. На фотографиях, сделанных во время погружения дайверов DMCR 26 ноября, видны бетонные клетки искусственного рифа, которые уже начали обживать подводная фауна и флора.