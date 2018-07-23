The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

У острова Яо-Яй нашли тело мужчины, попавшего в шторм на аквабайке

Глава округа Таланг Адун Чутхонг подтвердил, что волонтерам территориальной самообороны удалось найти тело 25-летнего Косета Дибукдама, пропавшего в море в начале прошлой недели.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Июля 2018 10:24:58

Фото: Служба спасения Паклока
Фото: Служба спасения Паклока

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, Косет Дибукдам находился в море на аквабайке, когда в заливе Пханг-Нга начался очередной шторм. Мужчина пропал во вторник, 17 июля. Найти тело удалось лишь в воскресенье, 22 июля. Труп был обнаружен у острова Яо-Яй, где в последний раз видели Косета Дибукдама

Глава окружной администрации Таланга Адун Чутхонг пояснил, что тело сначала доставили в больницу острова Яо-Яй, а затем перевезли на Пхукет. Погибший уже опознан родственниками.

Напомним, что на Пхукете по-прежнему продолжаются поиски тела одного из двух рыбаков, пропавших во время шторма 5 июля.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.