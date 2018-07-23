У острова Яо-Яй нашли тело мужчины, попавшего в шторм на аквабайке

Глава округа Таланг Адун Чутхонг подтвердил, что волонтерам территориальной самообороны удалось найти тело 25-летнего Косета Дибукдама, пропавшего в море в начале прошлой недели.

23 Июля 2018 10:24:58

Фото: Служба спасения Паклока

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, Косет Дибукдам находился в море на аквабайке, когда в заливе Пханг-Нга начался очередной шторм. Мужчина пропал во вторник, 17 июля. Найти тело удалось лишь в воскресенье, 22 июля. Труп был обнаружен у острова Яо-Яй, где в последний раз видели Косета Дибукдама

Глава окружной администрации Таланга Адун Чутхонг пояснил, что тело сначала доставили в больницу острова Яо-Яй, а затем перевезли на Пхукет. Погибший уже опознан родственниками.

Напомним, что на Пхукете по-прежнему продолжаются поиски тела одного из двух рыбаков, пропавших во время шторма 5 июля.