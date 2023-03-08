У острова Тао заложили основу кораллового рифа в форме самолета

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) в сотрудничестве с дайверами из Сураттхани приступил к созданию будущего фигурного рифа у острова Тао.

Новости Пхукета

В среду, 8 мая, в бухте Чалок опустили под воду металлический каркас в форме самолета, который должен в будущем превратиться в коралловый риф. Как отмечается в публикации DMCR, риф должен не только стать новым дайв-сайтом, но и послужить домом для самых разных представителей морской фауны.

DMCR реализует проекты по созданию новых рифов как в Сиамском заливе, так и в Андаманском море. Аналогичная работа ведется и на Пхукете.

В частности, 1 февраля административная организация Пхукета (OrBorJor, PPAO) и Mueang Rae Phuket Rotary Club подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу совместной работы над восстановлением и сохранением морской экостистемы Пхукета, а конкретно – коралловых рифов.

Свои подписи под документом также поставили представители Портового департамента и Департамента морских и прибрежных ресурсов. В рамках этого проекта уже был заложен новый риф у Майтона.