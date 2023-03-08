Carnival Magic
Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

У острова Тао заложили основу кораллового рифа в форме самолета

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) в сотрудничестве с дайверами из Сураттхани приступил к созданию будущего фигурного рифа у острова Тао.

Новости Пхукета

9 Марта 2023, 08:00 AM
У острова Тао создают фигурный коралловый риф. Фото: DMCR

У острова Тао создают фигурный коралловый риф. Фото: DMCR

У острова Тао создают фигурный коралловый риф. Фото: DMCR

У острова Тао создают фигурный коралловый риф. Фото: DMCR

У острова Тао создают фигурный коралловый риф. Фото: DMCR

У острова Тао создают фигурный коралловый риф. Фото: DMCR

У острова Тао создают фигурный коралловый риф. Фото: DMCR

У острова Тао создают фигурный коралловый риф. Фото: DMCR

У острова Тао создают фигурный коралловый риф. Фото: DMCR

У острова Тао создают фигурный коралловый риф. Фото: DMCR

В среду, 8 мая, в бухте Чалок опустили под воду металлический каркас в форме самолета, который должен в будущем превратиться в коралловый риф. Как отмечается в публикации DMCR, риф должен не только стать новым дайв-сайтом, но и послужить домом для самых разных представителей морской фауны.

DMCR реализует проекты по созданию новых рифов как в Сиамском заливе, так и в Андаманском море. Аналогичная работа ведется и на Пхукете.

В частности, 1 февраля административная организация Пхукета (OrBorJor, PPAO) и Mueang Rae Phuket Rotary Club подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу совместной работы над восстановлением и сохранением морской экостистемы Пхукета, а конкретно – коралловых рифов.

Свои подписи под документом также поставили представители Портового департамента и Департамента морских и прибрежных ресурсов. В рамках этого проекта уже был заложен новый риф у Майтона.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Иммиграционное бюро обещает подарки участникам донорской акции 27 марта
Японка арестована за торговлю марихуаной на Самуи
Мотоциклист погиб на главном шоссе Пхукета
Мужчине предъявили обвинения по факту стрельбы у пхукетской больницы
На Пхукете ищут скрывшегося с места ДТП водителя
Женщина пострадала в мотоциклетной аварии в Ко-Кэу
Охранная зона на Обезьяньем холме уменьшилась в два раза
Вся большая тройка авиакомпаний Китая возобновила рейсы на Пхукет
Пхукет хочет видеть больше туристов из Франции на острове
Цех по производству контрафакта выявили в Кату
Третью кладку яиц морской черепахи нашли на Пхукете
Жаркий сезон формально начнется 5 марта, в ряде провинций ждут до 43С
Пхукет предложит Бангкоку ввести желтые и красные карточки по всей стране
Полиция Патонга оценила сломанный туристу нос в 4000 бат
Дорогу из Чалонга в Патонг открыли для ограниченного движения

 

Thai Residential
The Pavilions Phuket

 