У острова Рача-Ной подняли со дна 800 кг сетей

Пхукетские дайверы и Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) провели подводный субботник на искусственном рифе в бухте Ранг-Кай на острове Рача-Ной. В общей сложности со дна подняли 800 кг старых рыболовных сетей. Мероприятие, прошедшее 13 октября, стало вторым за неделю на островах Рача. Днем ранее DMCR сообщил об организации нового дайв-спота в бухте Ао-Та, где затопили выведенное из эксплуатации судно.

Новости Пхукета

Субботник проходил 13 октября, когда Таиланд отмечал День Рамы IX. Памятная дата сопровождается экологическими акциями по всей стране, а в тамбоне Раваи на юге Пхукета одна из уборок была подводной.

Как пояснил DMCR, в ведомство поступило сообщение о большом количестве рыболовецких сетей на искусственном рифе у острова Рача-Ной. Обратившиеся в DMCR дайверы высказали опасение, что подводный мусор может представлять угрозу не только морской фауне, но и туристам, посещающим бухту Ранг-Кай для занятий дайвингом.

В итоге 13 октября группа из 15 дайверов при поддержке DMCR отправились очищать искусственный риф от сетей. Помощь с поверхности воды оказывал дайв-бот MV Friendship и спидбот Pinraksa. В общей сложности со дна подняли 800 кг рыболовецких сетей и другого мусор.

Днем ранее DMCR опубликовал новость с соседнего острова Рача-Яй, находящегося ближе к побережью Пхукета. Там обустроили новый дайв-спот, затопив в бухте Ао-Ту старое туристическое судно. Неназванная лодка была затоплена на глубине 24 м.