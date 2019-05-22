У острова Рача-Ной нашли утонувшую старинную пушку

Военные и гражданские дайверы предпримут попытку поднять со дна моря старинные артефакты, обнаруженные у острова Рача-Ной год назад. Предположительно, речь идет о пушке и сундуке.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Мая 2019, 12:47 PM

Фото: Арун Солос

О том, что дайверы предпримут попытку поднять со дна старинную пушку, корреспонденту «Новостей Пхукета» рассказал мэр Раваи Арун Cолос.

Информацию о находке он получил от местного жителя Ворапонг Йотхасута, капитана дайверского судна Sea-Asta. У мэрии пока нет полной уверенности, что на дне нашли именно пушку, но эта версия считается основной.

«Наша команда установила, что один из обнаруженных объектов выглядит как старинная пушка длиной около 1,3 м. Рядом находится второй объект, похожий на обросший кораллами и занесенный песком сундук», – пояснил мэр Солос.

По словам мэра, попытка подъема артефактов со дна будет предпринята сегодня.

Господин Солос добавил, что пушка и сундук были обнаружены не менее года назад, но официальные лица провели проверку информации только после того, как капитан Йотхасут напрямую обратился к мэру.