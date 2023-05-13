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У острова Майтон проверили здоровье рукотворного рифа

Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда (DMCR) проинспектировал рукотворный риф в районе острова Майтон у восточного побережья Пхукета, заложенный пять лет назад. Специалисты отметили рост кораллов, а также разнообразие рыб и другой фауны на рифе, хотя и не озвучили выводов относительно того, насколько они довольны результатами.

Новости Пхукета

13 Мая 2023, 07:03 PM
Искусственный риф у острова Майтон. Фото: DMCR

Искусственный риф у острова Майтон. Фото: DMCR

Искусственный риф у острова Майтон. Фото: DMCR

Искусственный риф у острова Майтон. Фото: DMCR

Искусственный риф у острова Майтон. Фото: DMCR

Искусственный риф у острова Майтон. Фото: DMCR

Искусственный риф у острова Майтон. Фото: DMCR

Искусственный риф у острова Майтон. Фото: DMCR

Искусственный риф у острова Майтон. Фото: DMCR

Искусственный риф у острова Майтон. Фото: DMCR

Искусственный риф был заложен у острова Майтон в 2018 году в рамках проекта по поддержанию биоразнообразия, реализуемого под патронажем Ее Высочества Принцессы Сириваннавари, напомнила пресс-служба DMCR в публикации на Facebook.

Под воду у Майтона опустили бетонные конструкции, напоминающие по форме купол, на которых затем высадили кораллы. Аналогичным образом рукотворные рифы создаются и в других частях акватории Андаманского моря.

Последняя проверка состояния рифа у Майтона прошла 9-12 мая. Дайверы DMCR исследовали риф и констатировали, что его продолжает осваивать самая разная фауна, начиная от различных видов кораллов и заканчивая рыбами.

На рифе сейчас обитают и непосредственно коралловые рыбки, и разные морские окуни (груперы), и представители семейств губановых, барабулевых и других рыб.

 

 

 

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