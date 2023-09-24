Полиция Чалонга отчиталась об аресте злоумышленника, угнавшего мотоцикл от отеля в Раваи в ночь с 23 на 24 сентября. Транспортное средство принадлежало охраннику, который всю ночь бдительно нес дежурство и хранил покой гостей, а утром не нашел на отельной стоянке собственную «Хонду Вейв». Впрочем, поиски не заняли много времени. В аресте вместе с заместителем начальника полиции Чалонга поучаствовал и вице-мэр Раваи.

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У охранника отеля в Раваи угнали мотоцикл в его же смену

По обвинению в краже в темное время суток угонщику может грозить от года до пяти лет тюрьмы. Фото: Chalong Police

Как следует из сообщения полиции Чалонга, неназванный охранник отеля STAY Wellbeing & Lifestyle Resort на Soi Suksan 2 обратился в участок с заявлением о краже 24 сентября. В районе 19:00 предыдущего дня мужчина приехал на смену и запарковал свой байк Honda Wave на отельной стоянке, а в районе 4:30 заметил пропажу мотоцикла.

Полиция не рассказала, как именно искала угонщика, ограничившись словами о том, что он был найден «немедленное» и «в сотрудничестве с муниципалитетом Раваи». В отчете указывается, что арест осуществляли подполковник Пирасит Нупхаян и замглавы Раваи Тхирапхонг Тхаодэнг.

По делу о краже был арестован 27-летний уроженец провинции Чачонгсао по имени Сутхипхонг Уамсон. Мужчине предъявили обвинение в краже в темное время суток, то есть с одним отягчающим обстоятельством.

Согласно статье 335 УК Таиланда, ему может грозить от года до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 20-100 тыс. бат. Статья 335, в отличие от статьи 334 (кража без отягчающих обстоятельств), предусматривает минимальный порог наказания в один год тюрьмы, хотя срок может быть условным.