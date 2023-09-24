У охранника отеля в Раваи угнали мотоцикл в его же смену

Как следует из сообщения полиции Чалонга, неназванный охранник отеля STAY Wellbeing & Lifestyle Resort на Soi Suksan 2 обратился в участок с заявлением о краже 24 сентября. В районе 19:00 предыдущего дня мужчина приехал на смену и запарковал свой байк Honda Wave на отельной стоянке, а в районе 4:30 заметил пропажу мотоцикла.
Полиция не рассказала, как именно искала угонщика, ограничившись словами о том, что он был найден «немедленное» и «в сотрудничестве с муниципалитетом Раваи». В отчете указывается, что арест осуществляли подполковник Пирасит Нупхаян и замглавы Раваи Тхирапхонг Тхаодэнг.
По делу о краже был арестован 27-летний уроженец провинции Чачонгсао по имени Сутхипхонг Уамсон. Мужчине предъявили обвинение в краже в темное время суток, то есть с одним отягчающим обстоятельством.
Согласно статье 335 УК Таиланда, ему может грозить от года до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 20-100 тыс. бат. Статья 335, в отличие от статьи 334 (кража без отягчающих обстоятельств), предусматривает минимальный порог наказания в один год тюрьмы, хотя срок может быть условным.