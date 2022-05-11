У офиса Управления водоснабжения высадили молодые деревья

Сотрудники пхукетского отделения Управления водоснабжения провинций (PWA) во главе с директором филиала Грайсорном Махамадом высадили молодые деревья у своего офиса, находящегося в Кату рядом с водохранилищем Банг-Вад.

Новости Пхукета

Мероприятие прошло 10 мая. Как говорится в публикации PWA Phuket на официальной странице в Facebook, персонал вышел на акцию, чтобы почтить тем самым память Короля Пхумипона Адульядета Великого.

PWA указывает, что ведомство также стремится культивировать среди сотрудников и всего сообщества любовь к лесным ресурсам и заботу о них.

Добавим, что в эту пятницу, 13 мая, Таиланд будет отмечать национальный праздник – День деревьев. В честь этого события администрация Пхукета анонсировала акцию по высадке молодых деревьев на холме То-Сэ (Манки-Хилл) в Пхукет-Тауне.

Принять участие в высадке деревьев приглашают всех желающих, включая и тайских граждан, и иностранцев. Участники должны быть в масках, также всех просят надеть рубашки или футболки королевского желтого цвета.