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У мусульман Пхукета начался священный месяц Рамадан

У мусульман Пхукета и всего Таиланда начался священный месяц Рамадан. Соответствующее заявление сделал 22 марта лидер исламского сообщества страны (Чуларатчамонтри) Шейх Аль-Ислам Азиз Пхитаккумпон. Согласно традиции тайского ислама, Рамадан начинается с появлением луны на небе, о чем объявляет духовный лидер мусульман в конкретной стране.

Новости Пхукета

23 Марта 2023, 09:46 AM
Последователи ислама увидели молодой месяц в небе в сумерках 22 марта, после чего духовный лидер тайских мусульман объявил о начале Рамадана. Фото: Islamic Phuket

Последователи ислама увидели молодой месяц в небе в сумерках 22 марта, после чего духовный лидер тайских мусульман объявил о начале Рамадана. Фото: Islamic Phuket

Последователи ислама увидели молодой месяц в небе в сумерках 22 марта, после чего духовный лидер тайских мусульман объявил о начале Рамадана. Фото: Islamic Phuket

Последователи ислама увидели молодой месяц в небе в сумерках 22 марта, после чего духовный лидер тайских мусульман объявил о начале Рамадана. Фото: Islamic Phuket

Последователи ислама увидели молодой месяц в небе в сумерках 22 марта, после чего духовный лидер тайских мусульман объявил о начале Рамадана. Фото: Islamic Phuket

Последователи ислама увидели молодой месяц в небе в сумерках 22 марта, после чего духовный лидер тайских мусульман объявил о начале Рамадана. Фото: Islamic Phuket

Последователи ислама увидели молодой месяц в небе в сумерках 22 марта, после чего духовный лидер тайских мусульман объявил о начале Рамадана. Фото: AOT Phuket

Последователи ислама увидели молодой месяц в небе в сумерках 22 марта, после чего духовный лидер тайских мусульман объявил о начале Рамадана. Фото: AOT Phuket

Последователи ислама увидели молодой месяц в небе в сумерках 22 марта, после чего духовный лидер тайских мусульман объявил о начале Рамадана. Фото: Islamic Phuket

Последователи ислама увидели молодой месяц в небе в сумерках 22 марта, после чего духовный лидер тайских мусульман объявил о начале Рамадана. Фото: Islamic Phuket

«Подтверждено, что молодой месяц появился на небе и виден людям. В связи с этим я объявляю нынешний четверг, 23 марта 2023 года, первым днем священного месяца Рамадана в 1444 году по исламскому календарю», – говорится в заявлении Шейха Пхиттаккумпона.

В Таиланде начало месяца Рамадан определяется визуальными наблюдениями за луной, а не астрономическими подсчетами. В соответствии с положениями религии, если богословам не удалось разглядеть светило после новолуния, то Рамадан начинается лишь на следующий день. В прошлом году это именно так и произошло, но в этот раз месяц был видим.

Рамадан – девятый месяц исламского календаря. Согласно одному из пяти столпов ислама, в течение месяца правоверные мусульмане должны поститься от утреннего намаза до вечерней молитвы.

Рамадан – месяц строгого поста. С рассвета и до заката у мусульман действует полный запрет на употребление пищи и жидкостей, нельзя целоваться и вступать в половую близость, а также совершать ряд медицинских процедур.

На Пхукете мусульманское сообщество является вторым по численности после буддистского и составляет примерно 20% от населения острова, хотя назвать точные цифры затруднительно из-за активной внутренней миграции в стране.

Некоторые районы отличаются особо многочисленными и сплоченными мусульманскими сообществами, но мечети имеются по всему острову, в общей сложности их сейчас 54. Также есть мусульманские школы, образовательные центры и другая инфраструктура для последователей ислама.

В преддверии Рамадана власти провинции разных уровней сделали подношения в мечети, чтобы поддержать мусульман в священный месяц, сопровождающийся строгим постом на всем своем протяжении. В частности, пхукетской традицией является жертвовать продукты для совместных вечерних трапез мусульман в мечетях.

 

 

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