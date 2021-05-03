Пхукетские медработники посетили деревню морских цыган в Раваи и взяли анализы на коронавирус у свыше 300 жителей. Участие в инспекции также приняли губернатор Наронг Вунсиеу, мэр Раваи Арун Солос, глава Административной организации (PrBorJor) Пхукета Реват Арироб, глава местного офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун, сообщает PR-служба Пхукета.

Новости Пхукета

У морских цыган из Раваи взяли анализы на COVID-19. Фото: PR Phuker

У морских цыган из Раваи взяли анализы на COVID-19. Фото: PR Phuker

У морских цыган из Раваи взяли анализы на COVID-19. Фото: PR Phuker

У морских цыган из Раваи взяли анализы на COVID-19. Фото: PR Phuker

У морских цыган из Раваи взяли анализы на COVID-19. Фото: PR Phuker

У морских цыган из Раваи взяли анализы на COVID-19. Фото: PR Phuker

Медперсонал выделили муниципалитет Раваи, Phuket Provincial Hospital, Bangkok Hospital Siriroj и PPHO. Решение провести целевое тестирование морских цыган связано с высокой плотностью населения в их деревне, частных коммуникациях, а также контактах с другими людьми на находящемся у деревни рыбном рынке.

«В прошлом ходили некие слухи, которые вызывали панику среди широкой публики», – туманно заметил доктор Кикиаттикун.

Результаты ПЦР-тестов среди цыган могут быть опубликованы завтра.

Согласно последнему отчету РРНО, за 2 мая на острове было выявлено 15 новых случаев COVID-19, а всего с 3 апреля – 438 (плюс один пациент, отправленный в Бангкок и исключенный из статистики).

По состоянию на вечер 2 мая в больницах Пхукета получали помощь 216 человек, тогда как 223 были выписаны.

За 2 мая медицинские сотрудники проверили 2594 въезжавших на остров людей. В это число входят аэропорт (464 тестов), Phuket Gateway (1534 пассажира автобусов и минивэнов), Phuket Check Point Тха-Чат-Чай (596 человек).

Всего с начала кампании по усиленной проверки прибывающих на остров лиц было проведено свыше 31,4 тыс. тестов. Положительных результатов оказалось всего 22 человека (0,07%).