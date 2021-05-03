У морских цыган из Раваи взяли анализы на COVID-19

Медперсонал выделили муниципалитет Раваи, Phuket Provincial Hospital, Bangkok Hospital Siriroj и PPHO. Решение провести целевое тестирование морских цыган связано с высокой плотностью населения в их деревне, частных коммуникациях, а также контактах с другими людьми на находящемся у деревни рыбном рынке.
«В прошлом ходили некие слухи, которые вызывали панику среди широкой публики», – туманно заметил доктор Кикиаттикун.
Результаты ПЦР-тестов среди цыган могут быть опубликованы завтра.
Согласно последнему отчету РРНО, за 2 мая на острове было выявлено 15 новых случаев COVID-19, а всего с 3 апреля – 438 (плюс один пациент, отправленный в Бангкок и исключенный из статистики).
По состоянию на вечер 2 мая в больницах Пхукета получали помощь 216 человек, тогда как 223 были выписаны.
За 2 мая медицинские сотрудники проверили 2594 въезжавших на остров людей. В это число входят аэропорт (464 тестов), Phuket Gateway (1534 пассажира автобусов и минивэнов), Phuket Check Point Тха-Чат-Чай (596 человек).
Всего с начала кампании по усиленной проверки прибывающих на остров лиц было проведено свыше 31,4 тыс. тестов. Положительных результатов оказалось всего 22 человека (0,07%).