У монаха и монахини из Транга изъяли винтовку М16 и 8 тыс. таблеток метамфетамина

Полиция Транга арестовала монаха и монахиню из храма Wat Yothong по делу о хранении наркотиков. Арест женщины также позволил полицейским выйти на тайник с винтовкой М16 и боеприпасами.

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Как пишет газета Bangkok Post, 38-летний буддистский монах Тхан Джонгтхонг (Пхра Бомб) был арестован в храме Wat Yothong. В ходе обыска у монаха обнаружили 6,5 тыс. таблеток метамфетамина. Арест произвели сотрудники отдела по борьбе с наркотиками полиции Транга под руководством подполковника Апичета Джитаксорма.

После того, как Тхан Джонгтхонг дал показания, полицейские задержали в том же храме 26-летнюю монахиню по имени Катаньячали (Буа Синуан), у которой были найдены еще 630 таблеток.

Монахиня также решила сотрудничать с полицейскими и вывела их на два тайника. В одном силовики обнаружили 1,2 тыс. таблеток метамфетамина, а в другом – штурмовую винтовку М16 с двумя магазинами и комплектом из 50 патронов.

В публикации Bangkok Post не указывается, когда были произведены аресты и как полицейским удалось выйти на замешанных в наркоторговле монаха и монашку.