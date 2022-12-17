У Короля и Королевы Таиланда положительные тесты на коронавирус

Его Величество Король Таиланда Рама Х и Ее Величество Королева Сутхида сдали положительные тесты на коронавирус. У монарха и его супруги наблюдаются легкие симптомы заболевания.

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Рама Х и Королева Сутхида во время визита в больницу King Chulalongkorn Memorial Hospital. Фото: Royal Household Bureau

О положительных тестах на COVID-19 у Короля и Королевы сообщило 17 декабря Бюро Королевского двора. В сообщении говорится, что анализы были сделаны накануне.

Врачи рекомендовали Его Величеству и Ее Величеству временно воздержаться от исполнения Королевских обязанностей. Тайскому монарху сейчас 70 лет, его супруге – 44 года.

Накануне, 16 декабря, Рама Х и Королева Сутхида посещали больницу King Chulalongkorn Memorial Hospital, где находится Принцесса Батракитиябха. Ее Высочество была госпитализирована после того, как потеряла сознание на фоне проблем с сердцем.

В медицинское учреждение в тот день приехали сотни человек, чтобы приветствовать Короля с Королевой, а также оставить в специальной книге добрые пожелания для находящейся в больницы Принцессы.