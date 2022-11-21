У коралловых рифов Пхукета обустраивают швартовочные места для лодок

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) продолжает реализовывать долгосрочный план по обустройству вод у побережья Пхукета швартовочными точками для катеров, чтобы они не бросали якоря на коралловые рифы, когда привозят туда туристов. Каждая швартовочная точка состоит из находящегося на дне бетонного блока и буя на поверхности, который крепится к блоку.

Новости Пхукета

У побережья Патонга опустили под воду два десятка бетонных блоков, которые должны стать безопасными швартовочными точками для катеров, чтобы те не бросали якоря на кораллы. Фото: PR Phuket

У побережья Патонга опустили под воду два десятка бетонных блоков, которые должны стать безопасными швартовочными точками для катеров, чтобы те не бросали якоря на кораллы. Фото: PR Phuket

У побережья Патонга опустили под воду два десятка бетонных блоков, которые должны стать безопасными швартовочными точками для катеров, чтобы те не бросали якоря на кораллы. Фото: PR Phuket

У побережья Патонга опустили под воду два десятка бетонных блоков, которые должны стать безопасными швартовочными точками для катеров, чтобы те не бросали якоря на кораллы. Фото: PR Phuket

У побережья Патонга опустили под воду два десятка бетонных блоков, которые должны стать безопасными швартовочными точками для катеров, чтобы те не бросали якоря на кораллы. Фото: PR Phuket

У побережья Патонга опустили под воду два десятка бетонных блоков, которые должны стать безопасными швартовочными точками для катеров, чтобы те не бросали якоря на кораллы. Фото: PR Phuket

У побережья Патонга опустили под воду два десятка бетонных блоков, которые должны стать безопасными швартовочными точками для катеров, чтобы те не бросали якоря на кораллы. Фото: PR Phuket

У побережья Патонга опустили под воду два десятка бетонных блоков, которые должны стать безопасными швартовочными точками для катеров, чтобы те не бросали якоря на кораллы. Фото: PR Phuket

Очередной раунд кампании начался 18 ноября, когда новая партия блоков была размещена на морском днем в бухте Патонг-Бэй. На мероприятие приехал из Бангкока заместитель главы DMCR Апичай Экванакун. От лица местных властей присутствовали вице-губернатор Амнуай Пинсуван, мэр Патонга Чалермсак Манисри, представители гражданских ведомств и военно-морского флота.

Непосредственно 18 ноября в районе коралловых рифов у побережья Патонга были затоплены 20 бетонных блоков, к которым смогут швартоваться катера.

Глава отдела сохранения морских ресурсов DMCR Укрит Сатапхумин пояснил, что общая площадь охраняемых коралловых рифов в одной лишь бухте Ао-Патонг оценивается в более 633 рай, а всего у тайского побережья Андаманского моря кораллы занимают почти 30 тыс. рай. Перед DMCR, соответственно, стоит задача защиты экосистемы, особенно вне границ национальных парков, где нет жесткого регулирования и контроля.

Одной из угроз рифам как раз и являются туристические суда, привозящие в живописные места туристов, поскольку лодка надо швартоваться, а если место не оборудовано, то единственным вариантом является сбрасывание якоря.

По словам господина Сатапхумина, оборудование швартовочных точек предусмотрена в 33 локациях на побережье Андаманского моря, включая 11 на Пхукете. Речь идет о 418 блоках с буями в целом и 130 в акватории островной провинции. Как отметил представитель DMCR, соответствующую работу ведомство ведет уже 30 лет.

При этом стоит отметить, что бетонные блоки на дне могут представлять в отлив угрозу для судов, что особенно актуально при утере буя, когда управляющий лодкой шкипер может банально не увидеть, что приближается к скрытому под водой бетонному блоку.

Основу для новых кораллов рифов также создают из бетонных конструкций, но в таком случае обычно под воду опускаются не монолитные блоки, а своего рода бетонные клетки, которые затем обрастают кораллами и превращаются в риф.