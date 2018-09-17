У катамарана с группой туристов отказал двигатель

Сотрудники национального парка Hat Nopparat – Mu Ko Phi Phi National Park благополучно доставили на берег группу из 14 туристов, находившихся на борту катамарана Shangani, подавшего сигнал бедствия в субботу, 16 сентября.

17 Сентября 2018 10:14:01

Фото: Hat Nopparat – Mu Ko Phi Phi National Park

Информация об инциденте с катамараном Shangani была размещена на странице нацпарка Hat Nopparat – Mu Ko Phi Phi National Park в Facebook вчера.

Согласно публикации, у 70-футового катамарана с 14 туристами и семью членами команды отказал двигатель, так что официальным лицам пришлось направить патрульный катер и спидбот, чтобы доставить пассажиров на берег.

Инцидент произошел в районе островов Пхи-Пхи в заливе Пханг-Нга. Никто из туристов и членов команды катамарана не пострадал.