Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

У камбоджийской границы нашли схрон с боеприпасами

В джунглях провинции Сурин в субботу, 12 марта, обнаружили крупный схрон с боеприпасами для безоткатных орудий и ручными гранатами. Согласно заключению саперов, найденные боеприпасы и гранаты исправны.

Новости Пхукета

14 Марта 2022, 11:00 AM
Фото: Nopparat Kingkaew / Bangkok Post

Фото: Nopparat Kingkaew / Bangkok Post

Схрон с вооружением обнаружили жители деревни Баан-Каленгвек в тамбоне Тхепракса, отправившиеся в приграничные джунгли собирать дикие растения. На тайник они наткнулись примерно в 4 км от своего поселения.

На место были вызваны армейские саперы, базирующиеся в том же округе провинции Сурин. По итогам осмотра схрона они сообщили, что там были спрятаны 51 снаряд для 82-мм безоткатного орудия, девять снарядов для 75-мм и 30 ручных гранат М26.

По словам специалистов, в джунглях на границе Таиланда и Камбоджи сохранилось немало схронов, оставшихся со времен «красных кхмеров». Не редки случаи, когда люди случайно приводят боеприпасы в действие, получая травмы или погибая.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Таиланд отметил День слона
Доверившийся навигатору водитель закончил поездку в канале
Таиланд может признать коронавирус эндемичным с 1 июля
Истребитель F-16 разбился в Таиланде
Группу мигрантов перехватили по пути из Мьянмы в Малайзию
Минздрав Таиланда советует не злоупотреблять чтением новостей
Более 2 млн престарелых остаются не привитыми в Таиланде
Посольство РФ предостерегло тайцев от участия в конфликте в Украине
Российские карты Visa и Mastercard прекращают приниматься за рубежом
Власти снова обещают заняться лотерейными спекулянтами
В Накхон-Саване перехватили 44 мигрантов на двух пикапах
Туристы из Германии потерялись в джунглях острова Панган
GPO: Таиланду не грозит нехватка «Фапиравира»
В Сарабури спасли 30 пойманных на продажу макак
Водителям грозят тюрьмой за сбитых слонов

 

EPL predictions
Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket

 