У камбоджийской границы нашли схрон с боеприпасами

В джунглях провинции Сурин в субботу, 12 марта, обнаружили крупный схрон с боеприпасами для безоткатных орудий и ручными гранатами. Согласно заключению саперов, найденные боеприпасы и гранаты исправны.

Новости Пхукета

14 Марта 2022, 11:00 AM

Фото: Nopparat Kingkaew / Bangkok Post

Схрон с вооружением обнаружили жители деревни Баан-Каленгвек в тамбоне Тхепракса, отправившиеся в приграничные джунгли собирать дикие растения. На тайник они наткнулись примерно в 4 км от своего поселения.

На место были вызваны армейские саперы, базирующиеся в том же округе провинции Сурин. По итогам осмотра схрона они сообщили, что там были спрятаны 51 снаряд для 82-мм безоткатного орудия, девять снарядов для 75-мм и 30 ручных гранат М26.

По словам специалистов, в джунглях на границе Таиланда и Камбоджи сохранилось немало схронов, оставшихся со времен «красных кхмеров». Не редки случаи, когда люди случайно приводят боеприпасы в действие, получая травмы или погибая.