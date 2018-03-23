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У иностранцев в Таиланде начали проверять бэкграунд перед заключением брака

Официальные лица на Пхукете начали более серьезно подходить к регистрации браков между своими гражданами и иностранцами.

Шела Рива

25 Марта 2018 12:00:00

Фото: The Phuket News
Фото: The Phuket News

Процесс проверки перед заключением брака, в частности, теперь включает проверку иностранца на наличие криминального бэкгранда и других признаков того, что брак совершается с целями, отличными от создания семьи. Соответствующую информацию The Phuket News и «Новостям Пхукета» подтвердил глава регистрационного отдела управы округа Мыанг-Пхукет. Именно окружные управы (на Пхукете их три) занимаются регистрацией браков в Таиланде.

«Новости Пхукета» обратились в окружную управу после того, как один из читателей-экспатов проинформировал редакцию о том, что при регистрации брака с гражданкой Таиланда его заставили пройти проверку на наличие криминальной истории.

«Они заставляют фарангов (иностранцев), желающих заключить брак с тайским гражданином или гражданкой, пройти проверку на наличие криминальной истории и персональную проверку личности, чтобы убедиться, что фаранг не заключает брак исключительно ради визы», – рассказал читатель-экспат.

В окружной управе «Новостям Пхукета» подтвердили, что еще в 2015 году Департамент провинциальных администраций (DOPA) в Бангкоке выпустил соответствующее распоряжение.

«Я могу лишь процитировать то, что сказано в выпущенном распоряжении», – заявил глава регистрационного отдела управы округа Мыанг-Пхукет, попросивший не указывать своего имени в газете.

«У меня нет своего мнения поэтому вопросу. Поэтому, пожалуйста, основывайтесь в своей статье на тексте распоряжения, а не на интервью со мной», – попросил сотрудник управы.

В распоряжении DOPA от июня 2015 года утверждается, что некоторые иностранцы могут использовать сертификат о браке с гражданкой Таиланда для получения долгосрочной визы, «работы без разрешения и другой нелегальной деятельности», при этом «некоторые официальные лица были уличены в причастности к этому.

«С целью предотвратить подобное Департамент провинциальных администраций (DOPA) установил порядок действий при регистрации браков между мужчинами-иностранцами и гражданками Таиланда, которого должны строго придерживаться все районные управы», – говорится в уведомлении DOPA.

Собеседник «Новостей Пхукета» из управы округа Мыанг-Пхукет подтвердил, что проверка «криминального бэкграунда» – один из элементов борьбы с подобными браками.

Стоит отметить, что в августе прошлого года DOPA выпустил еще один документ, в котором указал, что граждане неких 13 стран чаще других оказываются вовлечены в заключение фиктивных браков. Гражданам этих стран в районных управах должно уделяться особое внимание. При этом сами страны собеседник «Новостей Пхукета» называть отказался.

«Лучше не раскрывать список этих 13 стран. Это может причинить ущерб соответствующих государствам», – заявил он.

Представитель управы Мыанг-Пхукет подтвердил редакции, что для проверки личности у иностранцев берутся образцы отпечатков пальцев.

«Проверку проводит полиция. Но они могут лишь проверить иностранца на совершение правонарушений в Таиланде. Проверить «криминальную историю» в других странах они не могут. Продолжительность проверки перед принятием решения о регистрации брака или отказе о регистрации зависит от многих факторов. Список включает то, насколько долго иностранец здесь находится, есть ли у него дети от тайской партнерши, есть ли бизнес и так далее. Все это является свидетельствами в пользу того, что брак заключается с благими намерениями, а значит процесс принятия решения будет проходить быстрее. Он может занять всего один день», – заявил он.

Представитель управы предупредил, что в случаях, когда заключить брак с гражданкой Таиланда планирует турист, может потребоваться более тщательная проверка. Если будет выявлена причастность иностранца к незаконному обороту наркотиков или нарушению иммиграционного законодательства, в регистрации брака будет отказано», – предупредил сотрудник управы.

«Мы не можем выдать сертификат о браке человеку с криминальной историей, которая вызывает подозрения относительно истинной цели регистрации брака», – добавил он.

На вопрос о том, что может вызвать такие подозрения, собеседник редакции не отметил.

«Мы рассматриваем каждый случай отдельно», – заявил представитель управы.

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