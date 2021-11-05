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У храма Wat Tha Ruea произошла еще одна дорожная авария

Автомобиль Nissan March вылетел на разделительную полосу и врезался в мачту освещения на Thepkrasattri Rd. к югу от памятника Героиням.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Ноября 2021, 06:11 PM
Автомобиль Nissan March врезался в столб у храма Wat Tha Ruea. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль Nissan March врезался в столб у храма Wat Tha Ruea. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль Nissan March врезался в столб у храма Wat Tha Ruea. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль Nissan March врезался в столб у храма Wat Tha Ruea. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль Nissan March врезался в столб у храма Wat Tha Ruea. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль Nissan March врезался в столб у храма Wat Tha Ruea. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль Nissan March врезался в столб у храма Wat Tha Ruea. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль Nissan March врезался в столб у храма Wat Tha Ruea. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль Nissan March врезался в столб у храма Wat Tha Ruea. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль Nissan March врезался в столб у храма Wat Tha Ruea. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и спасатели получили сообщение о ДТП в районе храма Wat Tha Ruea примерно в 5:50 утра четверга, 4 ноября. На месте событий полицейские и парамедики обнаружили поврежденный автомобиль Nissan March зеленого цвета. Машина находилась на разделительной полосе сразу за зоной для разворота. Водитель серьезных травм не получил.

Подполковник Пативат Йодкван из полицейского участка Таланга предположил, что шофер мог уснуть за рулем, что и привело к аварии. Также офицер воспользовался возможностью обратиться к другим водителям с просьбой быть особенно осторожными при движении по данному участку дороги.

Напомним, что 1 ноября у храма Wat Tha Ruea попал в ДТП пикап с двумя жителями Паклока. Машина вылетела с проезжей части, врезалась в мачту электропередач и перевернулась. Подполковник Йодкван указал, что в том случае водитель также уснул за рулем.

 

 

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