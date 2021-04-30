Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

У двух жительниц Пхукета изъяли 100 тыс. таблеток метамфетамина

Полиция Пхукета провела антинаркотический рейд в тамбоне Срисунтхорн, изъяв свыше 100 тыс. метамфетаминовых таблеток (я-ба) и более 200 г наркотика в кристаллической форме (я-айс).

Новости Пхукета

1 Мая 2021, 09:00 AM
У двух жительниц Пхукета изъяли 100 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: PR Phket

У двух жительниц Пхукета изъяли 100 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: PR Phket

У двух жительниц Пхукета изъяли 100 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: PR Phket

У двух жительниц Пхукета изъяли 100 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: PR Phket

У двух жительниц Пхукета изъяли 100 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: PR Phket

У двух жительниц Пхукета изъяли 100 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: PR Phket

У двух жительниц Пхукета изъяли 100 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: PR Phket

У двух жительниц Пхукета изъяли 100 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: PR Phket

У двух жительниц Пхукета изъяли 100 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: PR Phket

У двух жительниц Пхукета изъяли 100 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: PR Phket

У двух жительниц Пхукета изъяли 100 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: PR Phket

У двух жительниц Пхукета изъяли 100 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: PR Phket

Наркотики были изъяты у двух женщины – 38-летней Ладаван Чынгйянг и 24-летней Криссаны Бенсалем, проживавших в поселке Tawan Place. Операцию провело базирующееся на Пхукете подразделение 425 пограничной патрульной полиции.

Полицейские получили «наводку» на перевозку крупной партии наркотиков и установили наблюдение на автомобилем подозреваемых, указал в своем отчете капитан Ампон Самортхай. Машина – белая Honda Civic – подъехала к одному из домов поселка Tawan Place, после чего женщины «подозрительно» вышли из салона с некой коробкой, которую занесли в дом.
После этого полицейские представились и приступили к осмотру жилплощади. В упомянутой выше коробке сотрудники обнаружили свыше 100 тыс. таблеток с метамфетамином, почти 217 г кристаллов и устройства для приема наркотиков.

Также в качестве улик были изъяты цифровые весы, два мобильных телефона и некоторые другие вещи.

Обеим женщинам предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи. Как указано в отчете полиции, Ладаван Чынгйянг обвинения признала, Криссан Бенсалем – нет.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Женщина погибла при попытке перейти главное шоссе Пхукета
На Пхукете зафиксировали еще 17 заражений COVID-19
Глава Национальной ассамблеи посетил Пхукет
Для пхукетской «Монополии» выбирают ключевые игровые поля
Пикап со спящим водителем протаранил мусоровоз
На Пхукете выявили еще 13 заболевших COVID-19
Ковидные ограничения на Пхукете продлены до 12 мая
В Патонге официально сменился мэр
РРНО: В больницах Пхукета достаточно мест для пациентов с COVID-19
Камала частично останется без света 29 апреля
Поведение иностранцев в условиях COVID-19 обсудили с консулами
Автомобильное сообщение Пхукета с материком закроют на ночное время
Часть Пхукет-Тауна останется без воды 28 апреля
Двое иностранцев с коронавирусом выявлены при въезде на Пхукет
Дорога через перевал Чалонг-Ката объявлена безопасной

 

Art-Tec Design
Thai Residential
Smarter Energy Solution Phuket
QSI International School Phuket

 