У двух жительниц Пхукета изъяли 100 тыс. таблеток метамфетамина

Наркотики были изъяты у двух женщины – 38-летней Ладаван Чынгйянг и 24-летней Криссаны Бенсалем, проживавших в поселке Tawan Place. Операцию провело базирующееся на Пхукете подразделение 425 пограничной патрульной полиции.
Полицейские получили «наводку» на перевозку крупной партии наркотиков и установили наблюдение на автомобилем подозреваемых, указал в своем отчете капитан Ампон Самортхай. Машина – белая Honda Civic – подъехала к одному из домов поселка Tawan Place, после чего женщины «подозрительно» вышли из салона с некой коробкой, которую занесли в дом.
После этого полицейские представились и приступили к осмотру жилплощади. В упомянутой выше коробке сотрудники обнаружили свыше 100 тыс. таблеток с метамфетамином, почти 217 г кристаллов и устройства для приема наркотиков.
Также в качестве улик были изъяты цифровые весы, два мобильных телефона и некоторые другие вещи.
Обеим женщинам предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи. Как указано в отчете полиции, Ладаван Чынгйянг обвинения признала, Криссан Бенсалем – нет.