У двух жительниц Пхукета изъяли 100 тыс. таблеток метамфетамина

Полиция Пхукета провела антинаркотический рейд в тамбоне Срисунтхорн, изъяв свыше 100 тыс. метамфетаминовых таблеток (я-ба) и более 200 г наркотика в кристаллической форме (я-айс).

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Наркотики были изъяты у двух женщины – 38-летней Ладаван Чынгйянг и 24-летней Криссаны Бенсалем, проживавших в поселке Tawan Place. Операцию провело базирующееся на Пхукете подразделение 425 пограничной патрульной полиции.

Полицейские получили «наводку» на перевозку крупной партии наркотиков и установили наблюдение на автомобилем подозреваемых, указал в своем отчете капитан Ампон Самортхай. Машина – белая Honda Civic – подъехала к одному из домов поселка Tawan Place, после чего женщины «подозрительно» вышли из салона с некой коробкой, которую занесли в дом.

После этого полицейские представились и приступили к осмотру жилплощади. В упомянутой выше коробке сотрудники обнаружили свыше 100 тыс. таблеток с метамфетамином, почти 217 г кристаллов и устройства для приема наркотиков.

Также в качестве улик были изъяты цифровые весы, два мобильных телефона и некоторые другие вещи.

Обеим женщинам предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи. Как указано в отчете полиции, Ладаван Чынгйянг обвинения признала, Криссан Бенсалем – нет.