У двух жителей Пхукета изъяли 22 тыс. таблеток метамфетамина

Пхукетская полиция задержала двух жителей Рассады по обвинению в торговле наркотиками. В ходе операции были изъяты 22 тыс. метамфетаминовых таблеток. 480 г кристаллического метамфетамина и 8 г героина.

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Уроженец провинции Паттани Якоб Салэ (36 лет) и его подруга Сансани Денмалай (27 лет) из провинции Пханг-Нга были задержаны в ходе полицейского рейда в Рассаде 18 мая. Затем, 21 мая, об успешной операции, проведенной по приказу шефа полиции Пхукета генерал-майора Порнсака Нуанну, сообщила PR-служба провинции.

Якоб Салэ и Сансани Денмалай совместно проживали на Soi Kiattisin 1. В ходе обыска, кроме наркотиков, были изъяты и приобщены к делу автомобиль Honda Civic, скутер Honda Click и банковская книжка к счету, на котором имелось 14,6 тыс. бат.

Господин Салэ рассказал полицейским, что до пандемии коронавируса зарабатывал на жизнь торговлей готовой едой на автозаправке, а его подруга работала в отеле. Разразившийся кризис оставил обоих без заработка, из-за чего пара и начала торговать наркотиками.

Господину Салэ и госпоже Денмалай предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи. Полиция продолжает расследование, пытаясь выйти на других участников цепи сбыта наркотиков.





