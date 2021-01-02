У двух пхукетских подростков изъяли свыше 200 кг листьев кратома

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Порнсак Нуанну сообщил об изъятии свыше 200 кг листьев кратома у двух пхукетских подростков. Операция была проведена 30 декабря на одном из пирсов тамбона Май-Кхао.

Новости Пхукета

2 Января 2021, 01:00 PM

Фото: Полиция Пхукета

Как заявил генерал Нуанну, кратом был изъят у 19-летнего Нонтхарита Кетчарта и 18-летней Сувимон Майю. В общей сложности у тинейджеров обнаружили 220 кг листьев кратома, расфасованных в 22 черных пластиковых мешка. Также в качестве улик были изъяты два транспортных средства – зарегистрированная в Накхон-Ратчасиме Honda и зарегистрированная на Пхукете Mazda 2.

Нонтхарит Кетчарт и Сувимон Майю были доставлены в полицейский участок Тха-Чат-Чай, где им предъявили обвинения в хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи.

Отметим, что в ноябре 2020 года правительство Таиланда объявило об исключении кратома из списка запрещенных к свободному обороту наркотических веществ, однако полной легализации не произошло. Министр юстиции Сомсак Тхепсутхин пояснял, что в ближайшее время должны быть приняты законы, регламентирующие легальное выращивание этого природного стимулятора.

Одновременно министр отмечал, что умеренное потребление кратома (до 20 листьев в день) не несет негативных последствий для физического и психического здоровья людей.







