У двух пхукетских подростков изъяли свыше 200 кг листьев кратома

Как заявил генерал Нуанну, кратом был изъят у 19-летнего Нонтхарита Кетчарта и 18-летней Сувимон Майю. В общей сложности у тинейджеров обнаружили 220 кг листьев кратома, расфасованных в 22 черных пластиковых мешка. Также в качестве улик были изъяты два транспортных средства – зарегистрированная в Накхон-Ратчасиме Honda и зарегистрированная на Пхукете Mazda 2.
Нонтхарит Кетчарт и Сувимон Майю были доставлены в полицейский участок Тха-Чат-Чай, где им предъявили обвинения в хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи.
Отметим, что в ноябре 2020 года правительство Таиланда объявило об исключении кратома из списка запрещенных к свободному обороту наркотических веществ, однако полной легализации не произошло. Министр юстиции Сомсак Тхепсутхин пояснял, что в ближайшее время должны быть приняты законы, регламентирующие легальное выращивание этого природного стимулятора.
Одновременно министр отмечал, что умеренное потребление кратома (до 20 листьев в день) не несет негативных последствий для физического и психического здоровья людей.