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У двоих жителей Пхукета изъяли арсенал оружия и взрывчатку

Военные и полиция арестовали двух жителей Пхукета, незаконно хранивших значительное количество оружия и боеприпасов.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Июля 2018 16:17:15

Первый арест был произведен сводной командой полицейских и военных около 7:30 утра 12 июля в Рассаде. Полиция с ордером на руках пришла в дом 51-летнего Санакорна Джираюта, незаконно хранившего несколько единиц огнестрельного оружия (на фото можно, в частности, увидеть две винтовки), огромное количество боеприпасов различных калибров, взрывчатку и детонаторы. На допросе мужчина заявил, что некоторое оружие принадлежало его его другу из вооруженных сил Таиланда.

После допроса Санакорна Джираюта полицейские и военные провели обыск у 50-летнего Виры Ыабанрунга. В его доме в Рассаде полицейские нашли три пистолета, два дробовика, винтовку и патроны к ним. Официально зарегистрированным было не все оружие.

Санакорну Джираюту были предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Вире Ыабанрунгу предъявили обвинения в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

 

 

 

 

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