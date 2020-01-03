У двоих граждан Мьянмы изъяли 59 кг кратома и 420 г кристаллического метамфетамина

Пхукеткий Центр по контролю за незаконным оборотом наркотиков (PNCMC) задержал двух граждан Мьянмы с крупным объемом кристаллического метамфетамина и кратома. В качестве силовой поддержки в операции были задействованы волонтеры территориальной обороны (OrSor / Kong Asa Raksa Dindaen). Полиция в рейде не участвовала.

Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщил PNCMC, двое граждан Мьянмы – 25-летний Со и 22-летний Мин Хлианг – были задержаны на парковке у храма Wat Thepkrasattri в районе 16:35 вторника, 31 декабря. Под сиденьем мотоцикла задержанных был обнаружен пакет с листьями кратома. Третий подозреваемый, фигурирующий в сообщении PNCMC под именем Тхонг, успел скрыться.

В ходе последовавшего обыска в жилье задержанных в Камале участники операции обнаружили еще 59 кг листьев кратома и 420,63 г кристаллического метамфетамина. Наркотики, а также найденные там же весы и мотоцикл, были изъяты в качестве улик.

PNCMC не уточнил, откуда в центр поступила информация о том, что задержанные бирманцы были замешаны в незаконном обороте наркотиков. При этом в организации отметили, что после задержания обоих мужчин передали в руки полиции Таланга для возбуждения дела по статьям о хранении наркотических средств первой и пятой категорий с целью продажи.