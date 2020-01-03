Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

У двоих граждан Мьянмы изъяли 59 кг кратома и 420 г кристаллического метамфетамина

Пхукеткий Центр по контролю за незаконным оборотом наркотиков (PNCMC) задержал двух граждан Мьянмы с крупным объемом кристаллического метамфетамина и кратома. В качестве силовой поддержки в операции были задействованы волонтеры территориальной обороны (OrSor / Kong Asa Raksa Dindaen). Полиция в рейде не участвовала.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Января 2020, 11:50 AM
У двоих граждан Мьянмы изъяли 59 кг кратома и 420 г кристаллического метамфетамина. Фото: PNCMC

У двоих граждан Мьянмы изъяли 59 кг кратома и 420 г кристаллического метамфетамина. Фото: PNCMC

У двоих граждан Мьянмы изъяли 59 кг кратома и 420 г кристаллического метамфетамина. Фото: PNCMC

У двоих граждан Мьянмы изъяли 59 кг кратома и 420 г кристаллического метамфетамина. Фото: PNCMC

У двоих граждан Мьянмы изъяли 59 кг кратома и 420 г кристаллического метамфетамина. Фото: PNCMC

У двоих граждан Мьянмы изъяли 59 кг кратома и 420 г кристаллического метамфетамина. Фото: PNCMC

У двоих граждан Мьянмы изъяли 59 кг кратома и 420 г кристаллического метамфетамина. Фото: PNCMC

У двоих граждан Мьянмы изъяли 59 кг кратома и 420 г кристаллического метамфетамина. Фото: PNCMC

У двоих граждан Мьянмы изъяли 59 кг кратома и 420 г кристаллического метамфетамина. Фото: PNCMC

У двоих граждан Мьянмы изъяли 59 кг кратома и 420 г кристаллического метамфетамина. Фото: PNCMC

Как сообщил PNCMC, двое граждан Мьянмы – 25-летний Со и 22-летний Мин Хлианг – были задержаны на парковке у храма Wat Thepkrasattri в районе 16:35 вторника, 31 декабря. Под сиденьем мотоцикла задержанных был обнаружен пакет с листьями кратома. Третий подозреваемый, фигурирующий в сообщении PNCMC под именем Тхонг, успел скрыться.

В ходе последовавшего обыска в жилье задержанных в Камале участники операции обнаружили еще 59 кг листьев кратома и 420,63 г кристаллического метамфетамина. Наркотики, а также найденные там же весы и мотоцикл, были изъяты в качестве улик.

PNCMC не уточнил, откуда в центр поступила информация о том, что задержанные бирманцы были замешаны в незаконном обороте наркотиков. При этом в организации отметили, что после задержания обоих мужчин передали в руки полиции Таланга для возбуждения дела по статьям о хранении наркотических средств первой и пятой категорий с целью продажи.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Таиланд готовится увидеть первый метеорный поток 2020 года
Пхукет завершил Семь дней опасности на дорогах без смертей в ДТП
Встреча Нового года на пляже завершилась госпитализацией мужчины с ножевым ранением шеи
Количество смертей в ДТП в новогоднюю неделю остается нулевым на Пхукете
Гражданка Эстонии пострадала в ДТП на Пхукете
Thai RSC опроверг информацию о гибели водителя 27 декабря на Пхукете
Первый конкурс красоты среди трансгендеров пройдет на Пхукете
На мысе Промтхеп началась высадка 80 привезенных из Паттайи пальм
Один человек в ДТП на Пхукете в первый день усиленного контроля на дорогах
Строительство канатной дороги планируется на Пхукете
Неделя усиленного контроля на дорогах началась на Пхукете
SalamAir открыла прямые рейсы из столицы Омана на Пхукет
Пхукет ждут пятидневные новогодние выходные
За информацию о пропавших каякерах предложена награда
Частичное солнечное затмение можно будет увидеть 26 декабря на Пхукете

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 