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У датчанина украли сумку, пока он сверился с картой на пхукетском шоссе

Полиция ищет двух уличных воров, укравших сумку у иностранца, остановившегося на обочине, чтобы свериться с картой.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Сентября 2017 10:17:53

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 21:00 вечера пятницы, 22 сентября, в полицейский участок Таланга обратился 34-летний гражданин дании Кристиан Cтейдж, рассказавший, что стал жертвой уличных воров на Thepkrasattri Rd.

По словам мужчины, он направлялся в аэропорт на арендованном мотоцикле и остановился на обочине, чтобы свериться с картой. Пока Стейдж был занят изучение маршрута, рядом ним остановился мотоцикл с двумя злоумышленниками, один из которых выхватил сумку иностранца из корзины на руле байка. Затем воры скрылись с места событий, и отыскать их Стейдж не сумел.

Потерпев фиаско в самостоятельных поисках воров, мужчина направился в аэропорт и обратился в центр помощи туристам, откуда его направили в полицейский участок Таланга.

«Внутри моей сумки Samsonite, которая сама по себе стоила около 3 тыс. бат, был ноутбук Acer стоимостью около 41,5 тыс. бат; два жестких диска ценой около 10 тыс. бат и другие вещи. Всего я лишился ценностей на 55 тыс. бат», – заявил Стейдж.

Лейтенант Сунан Петну из полиции Таланга заверил журналистов, что правоохранители сделают все возможное, чтобы найти злоумышленников.

«Мы проверяем записи с уличных камер наблюдения и надеемся, что это позволит установить место проживания подозреваемых и привлечь их к ответственности по закону», – заявил лейтенант Петну.

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