У братьев-подростков из Саку изъяли 25 тыс. таблеток метамфетамина

Двое братьев-подростков из Саку были задержаны полицией в ходе антинаркотического рейда в прошлую пятницу (4 июня).

Иккапоп Тхонгтуб

В ходе обыска у молодых людей изъяли свыше 25 тыс. метамфетаминов таблеток, а также пистолет кустарного производства и два патрона к нему, сообщил заместитель начальника полиции Саку подполковник Супхап Сэлим.

Задержанным – 17-летнему Наттхавуту Чайдаму и его 16-летнему брату Наттхапону – были предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи. При этом обвинения в хранении оружия в изначальном полицейском отчете не фигурируют.

Добавим, что в тот же день в ходе рейдов в Саку за хранение наркотиков были задержаны еще три человека, но ни у кого из них столь крупных объемов запрещенных веществ не было.