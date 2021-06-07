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У братьев-подростков из Саку изъяли 25 тыс. таблеток метамфетамина

Двое братьев-подростков из Саку были задержаны полицией в ходе антинаркотического рейда в прошлую пятницу (4 июня).

Иккапоп Тхонгтуб

7 Июня 2021, 04:45 PM
Фото: Полиция Саку

Фото: Полиция Саку

Фото: Полиция Саку

Фото: Полиция Саку

В ходе обыска у молодых людей изъяли свыше 25 тыс. метамфетаминов таблеток, а также пистолет кустарного производства и два патрона к нему, сообщил заместитель начальника полиции Саку подполковник Супхап Сэлим.

Задержанным – 17-летнему Наттхавуту Чайдаму и его 16-летнему брату Наттхапону – были предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи. При этом обвинения в хранении оружия в изначальном полицейском отчете не фигурируют.

Добавим, что в тот же день в ходе рейдов в Саку за хранение наркотиков были задержаны еще три человека, но ни у кого из них столь крупных объемов запрещенных веществ не было.

 

 

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