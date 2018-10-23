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У больницы в Рассаде произошел пожар

Два человека были доставлены в полицию для допроса после пожара, произошедшего вечером 22 октября в районе больницы Phuket Provincial Hospital в Рассаде.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Октября 2018, 09:52 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и экстренные службы получили сообщение о пожаре на улице Soi Hatchananivait 2/14 около 18:30 понедельника, 22 октября. На борьбу с огнем были брошены шесть пожарных автомобилей, и в течение часа сотрудники пожарной части Пхукет-Тауна справились с пламенем.

Как уточнили в полиции, возгорание произошло на площадке для хранения стройматериалов у больницы Phuket Provincial Hospital. В ходе происшествия никто не пострадал.

По словам подполковника полиции Сакчая Чунйонга, очевидцы видели, как сразу после начала пожара с места событий убегали двое мужчин. Подполковник сообщил, что два человека были доставлены в полицейский участок для дачи показаний. При этом офицер не стал делать каких-либо предположений о возможном поджоге.

«Мы все еще выясняем истинную причину пожара», – заявил он.

Ущерб от пожара, по словам подполковника Чунйонга, пока не подсчитан.

 

 

 

 

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