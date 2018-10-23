У больницы в Рассаде произошел пожар

Полиция и экстренные службы получили сообщение о пожаре на улице Soi Hatchananivait 2/14 около 18:30 понедельника, 22 октября. На борьбу с огнем были брошены шесть пожарных автомобилей, и в течение часа сотрудники пожарной части Пхукет-Тауна справились с пламенем.
Как уточнили в полиции, возгорание произошло на площадке для хранения стройматериалов у больницы Phuket Provincial Hospital. В ходе происшествия никто не пострадал.
По словам подполковника полиции Сакчая Чунйонга, очевидцы видели, как сразу после начала пожара с места событий убегали двое мужчин. Подполковник сообщил, что два человека были доставлены в полицейский участок для дачи показаний. При этом офицер не стал делать каких-либо предположений о возможном поджоге.
«Мы все еще выясняем истинную причину пожара», – заявил он.
Ущерб от пожара, по словам подполковника Чунйонга, пока не подсчитан.