У берегов Пхукета ищут двух рыбаков с затонувшей лодки

Как рассказал The Phuket News подполковник морской полиции Наттапхонг Плыгтаракигун, сообщение о том, что у берегов Пхукета затонула рыбацкая лодка, было получено в 14:30 понедельника, 5 июля. О происшествии сообщил владелец судна Бунрит Кхаоджуй, заподозрившие неладное, когда рыбаки не вернулись на берег в положенное время.
На борту лодки в момент происшествия находились четыре человека: один гражданин Таиланда и трое граждан Мьянмы. Мужчины занимались ловлей крабов.
«Морская полиция и спасатели ВМФ Таиланда прибыли в указанную точку и обнаружили там одного тайского гражданина и одного гражданина Мьянмы, но двоих оставших найти не удалось», – заявил подполковник Плыгтаракигун.
По словам офицера, спасенный тайский рыбак рассказал, что проблемы у команды начались в районе 7:00 утра. Причиной гибели судна стали высокие волны и сильный ветер.
С наступлением темноты поиски двоих пропавших бирманцев были приостановлены. Поисково-спасательная операция должна была быть возобновлена сегодня утром.