У берегов Пхукета ищут двух рыбаков с затонувшей лодки

У побережья Пхукета продолжаются поиски двух рыбаков с затонувшей в понедельник лодки. Двух других членов команды удалось обнаружить и спасти вчера.

Таньялак Сакут

6 Августа 2019, 10:52 AM

Фото: Морская полиция Пхукета

Как рассказал The Phuket News подполковник морской полиции Наттапхонг Плыгтаракигун, сообщение о том, что у берегов Пхукета затонула рыбацкая лодка, было получено в 14:30 понедельника, 5 июля. О происшествии сообщил владелец судна Бунрит Кхаоджуй, заподозрившие неладное, когда рыбаки не вернулись на берег в положенное время.

На борту лодки в момент происшествия находились четыре человека: один гражданин Таиланда и трое граждан Мьянмы. Мужчины занимались ловлей крабов.

«Морская полиция и спасатели ВМФ Таиланда прибыли в указанную точку и обнаружили там одного тайского гражданина и одного гражданина Мьянмы, но двоих оставших найти не удалось», – заявил подполковник Плыгтаракигун.

По словам офицера, спасенный тайский рыбак рассказал, что проблемы у команды начались в районе 7:00 утра. Причиной гибели судна стали высокие волны и сильный ветер.

С наступлением темноты поиски двоих пропавших бирманцев были приостановлены. Поисково-спасательная операция должна была быть возобновлена сегодня утром.