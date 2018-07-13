У берегов Пхукета ищут двух пропавших в шторм рыбаков

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что спасателям до сих пор не удалось найти двух рыбаков из Раваи, пропавших в тот же день, когда у побережья острова затонули туристические суда Phoenix и Serenata.

13 Июля 2018 10:56:37

Правит Сали и Сакда Наопрай пропали в море 5 июля.

Как рассказали «Новостям Пхукета» сотрудники DDPM, рыбаки Правит Сали и Сакда Наопрай отправились в море на лонгтейле в четверг, 5 июля, и не вернулись на берег. В это время на Пхукете действовало штормовое предупреждение, согласно которому маломерным судам запрещалось выходить в море, однако Правит Сали и Сакда Наопрай все же отправились на промысел.

Друзья и знакомые пропавших рыбаков попытались найти их своими силами, но успеха не добились. Затем муниципалитет Раваи направил спидбот к месту, где в последний раз видели рыбаков (около полудня 5 июля в районе островов Рача), но также безрезультатно.

Региональному командованию ВМФ Таиланда было сообщено о пропаже лишь 8 июля, когда с момента исчезновения рыбаков прошлом больше двух суток. По словам Саситхорн Сомбун, родственницы Правита Сали, семьи рыбаков не волновались насчет их пропажи в первый день, поскольку полагали, что те могли пережидать непогоду на одном из маленьких островов.

«Правит был рыбаком всю свою жизнь», – добавила Саситхорн Сомбун.

По состоянию на вечер 12 июля пропавших рыбаков еще не нашли. Среди тел, доставленных на берег после кораблекрушения судна «Феникс» (Phoenix) есть два неопознанных трупа, но официальные лица уже подтвердили, что это не Правит Сали и Сакда Наопрай.