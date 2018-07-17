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У берегов острова Рача нашли мертвое тело

Мертвое тело было обнаружено в море у берегов острова Рача в понедельник, 16 июля.

Новости Пхукета

17 Июля 2018 11:39:41

Фото: Муниципалитет Раваи
Фото: Муниципалитет Раваи

Согласно имеющейся информации, корабль ВМФ Таиланда Tor 234 был направлен в указанный квадрат, чтобы подобрать тело и доставить его на мыс Панва для опознания. В настоящий момент неизвестно, кого именно нашли у острова Рача, однако ранее сообщалось, что еще 5 июля в этом районе пропали двое рыбаков из Раваи (см. здесь).

Рыбаки Правит Сали и Сакда Наопрай официально числятся пропавшими без вести. В понедельник с семьями пропавших жителей Раваи встретились губернатор Норрапхат Плодтхонг и вице-губернатор Снитх Сривихок. Господин Норрапхат подтвердил, что поиски пропавших не прекращались с того момента, как официальные лица получили информацию об их исчезновении.

Напомним, что поиски погибших пассажиров судна «Феникс», затонувшего также 5 июля, уже завершены. Спасатели обнуружили и доставили на берег 47 тел. Некоторые уже были кремированы, другие будут доставлены в Китай, как пожелали их родственники (см. здесь). 

*Уже после публикации материала «Новостям Пхукета» удалось подтвердить, что найдено было тело Сакды Наопрая.

 

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