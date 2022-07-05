У Андаманских и Никобарских островов зафиксировали 17 подземных толчков за 24 часа

Центр мониторинга и слежения за землетрясениями на Пхукете (Phuket SOS) сообщил о продолжительной серии подземных толчков у Андаманских и Никобарских островов примерно в 500-550 км к северо-западу от Пхукета. Менее чем за 24 часа 4-5 июля было зафиксировано 17 подземных толчков.

Новости Пхукета

5 Июля 2022, 12:08 PM

Серия землетрясений у Андаманских и Никобарских островов продолжалась почти сутки. Фото: Phuket SOS

Серия началась в 12:35 дня 4 июля, когда сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 на глубине в 10 км примерно в 540 км от Пхукета. Через два с половиной часа, в 15:02, был зафиксирован еще один толчок магнитудой около 4,9. Землетрясение также произошло на глубине около 10 км.

Из всей серии самый сильный по магнитуда толчок был отмечен в 16:07. Его мощность составила 5,4. Впрочем, глубина в этот раз была тоже больше – около 40 км. Последний толчок был зафиксирован в 9:34 утра 5 июля. Его магнитуда составляла 4,8.

Угрозы цунами, по словам специалистов, не возникало. Впрочем, Департамент чрезвычайных ситуаций Таиланда (DDPM) и другие профильные ведомства следят за развитием ситуации.

При этом землетрясения у Андаманских и Никобарских островов произошли в то время, когда Таиланд вынужден всецело полагаться на другие страны в плане получения информации о возможных цунами, поскольку оба буя тайской системы предупреждения в настоящий момент не работают.

Операция по их замене должна пройти в ноябре, когда погодные условия в Андаманском море улучшатся. Сейчас заменить вышедшие из строя буи не позволяет волнение на море.

Это уже не первый раз, когда тайские буи предупреждения о цунами выходят из строя на несколько месяцев. При этом власти не сообщают, как часто подобные инциденты происходят у других стран, устройства которых также размещены в Индийском океане (и на которые сейчас полагается сам Таиланд).