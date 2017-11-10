У аэропорта Пхукета нашли сувенирную пепельницу-гранату

Саперы подтвердили, что обнаруженный вблизи аэропорта подозрительный предмет является не гранатой, а всего лишь пепельницей со встроенной зажигалкой.

10 Ноября 2017 12:09:23

Около 20:00 четверга, 9 ноября, полиция Саку получила сообщение об обнаружении в районе аэропорта подозрительного предмета, внешне похожего на американскую осколочную гранату М67.

Гранату (как изначально полагалось) нашли водители такси. Они рассказали прибывшим на место событий полицейским, что отдыхали в беседке в ожидании заказов, когда заметили, что в полуметре от них собака обнюхивает некий предмет. Присмотревшись, водители увидели гранату, и позвонили в полицию.

Как пояснил капитан полиции Юттхана Читчонлата, подозрительный предмет находился примерно в 50 м от взлетно-посадочной полосы и примерно в половине километра от терминала внутренних авиалиний. Впрочем, угрозы для людей находка не представляла. Вызванные к аэропорту саперы установили, что таксисты нашли не гранату, а сувенирную пепельницу с зажигалкой.

По словам капитана Читчонпата, полиция проверит, не осталось ли на пепельнице отпечатков пальцев человека, который выкинул ее рядом с аэропортом.