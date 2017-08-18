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Тюрьма Пхукета подтвердила белый статус

Вице-губернатор, полиция и военные провели инспекцию в пхукетской тюрьме и не нашли никаких нарушений.

Премкамон Кетсара

18 Августа 2017 15:43:25

Проверка началась около 17:00 четверга, 17 августа. Прибывшие в тюрьму полицейские и военные провели досмотр в камерах и выборочную проверку заключенных на наркотики. Никаких запрещенных предметов в камерах не обнаружилось, все 400 тестов на наркотики дали отрицательный результат.

В настоящий момент в тюрьме Пхукета содержатся более 2700 человек, в том числе 2132 гражданина Таиланда, 398 гражданок Таиланда, 217 мужчин-иностранцев и 12 женщин из-за рубежа. С некоторыми женщинами в тюрьме находятся младенцы (три ребенка в возрасте двух, четырех и шести месяцев), еще три женщины беременны. Среди заключенных также есть лица преклонного возраста.

Как рассказал газете Khao Phuket один из сотрудников исправительного заведения, больше всего заключенных отбывают сроки по наркотическим статьям (70%), следом идут статьи о контрафакте (20%). На особо тяжкие преступления, включая убийства, приходится 5%. 

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