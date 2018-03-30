The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Тюрьма Пхукета подтвердила белый статус

Официальные лица не нашли у заключенных пхукетской тюрьмы запрещенных к хранению предметов, все тесты на наркотики дали отрицательный результат.

Новости Пхукета

30 Марта 2018 12:00:56

Очередная проверка в пхукетской тюрьме прошла вечером 29 марта. Около 150 сотрудников полиции и работников местного офиса Минздрава проверили пенитенциарное учреждение на предмет хранения заключенными запрещенных предметов. Кроме того, 250 человек были выборочно проверены на наркотики (89% заключенных на Пхукете отбывают сроки по наркотическим статьям).

По итогам проверки нарушений выявлено не было, тюрьма подтвердила белый статус, сообщает PR-служба администрация провинции Пхукет.

Директор тюрьмы Сомкит Камман сообщил журналистам, что проверка была проведена по распоряжению Департамента исправительных учреждений, который потребовал без предварительного уведомления проинспектировать все тюрьмы страны.

После проверки губернатор Норрапхат Плодтхонг призвал заключенных встать на путь честной жизни после отбытия наказания.

«Каждый может совершить ошибку, но вы должны попытаться перевернуть эту страницу и начать новую. Осваивайте профессии, не теряйте надежды. Пожалуйста, учитесь новому, положительному поведению, потому что ваши родные и близкие любят вас и ждут», – заявил губернатор.

Директор тюрьмы Сомкит Камман отметил, что сейчас в камерах исправительного учреждения отбывают наказание 2589 человек – 2223 мужчины и 366 женщин. При этом изначально тюрьма, построенная в 1902 году, была рассчитана меньше, чем на тысячу заключенных. Строительство нового исправительного комплекса на 4000 человек ведется сейчас в Банг-Джо. Объект должен быть сдан к июню следующего года.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Официальные лица подтвердили закрытие залива Майя-Бэй на четыре месяца
Официальные лица подтвердили закрытие залива Майя-Бэй на четыре месяца
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
BISP и Cruzeiro Soccer Schools анонсировали детский Кубок мира по футболу
BISP и Cruzeiro Soccer Schools анонсировали детский Кубок мира по футболу
Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете
Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.