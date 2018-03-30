Тюрьма Пхукета подтвердила белый статус

Официальные лица не нашли у заключенных пхукетской тюрьмы запрещенных к хранению предметов, все тесты на наркотики дали отрицательный результат.

30 Марта 2018 12:00:56

Очередная проверка в пхукетской тюрьме прошла вечером 29 марта. Около 150 сотрудников полиции и работников местного офиса Минздрава проверили пенитенциарное учреждение на предмет хранения заключенными запрещенных предметов. Кроме того, 250 человек были выборочно проверены на наркотики (89% заключенных на Пхукете отбывают сроки по наркотическим статьям).

По итогам проверки нарушений выявлено не было, тюрьма подтвердила белый статус, сообщает PR-служба администрация провинции Пхукет.

Директор тюрьмы Сомкит Камман сообщил журналистам, что проверка была проведена по распоряжению Департамента исправительных учреждений, который потребовал без предварительного уведомления проинспектировать все тюрьмы страны.

После проверки губернатор Норрапхат Плодтхонг призвал заключенных встать на путь честной жизни после отбытия наказания.

«Каждый может совершить ошибку, но вы должны попытаться перевернуть эту страницу и начать новую. Осваивайте профессии, не теряйте надежды. Пожалуйста, учитесь новому, положительному поведению, потому что ваши родные и близкие любят вас и ждут», – заявил губернатор.

Директор тюрьмы Сомкит Камман отметил, что сейчас в камерах исправительного учреждения отбывают наказание 2589 человек – 2223 мужчины и 366 женщин. При этом изначально тюрьма, построенная в 1902 году, была рассчитана меньше, чем на тысячу заключенных. Строительство нового исправительного комплекса на 4000 человек ведется сейчас в Банг-Джо. Объект должен быть сдан к июню следующего года.