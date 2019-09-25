Тягач с прицепом снес пешеходный мост в Сарабури

Водитель пикапа получил серьезные ранения, когда на его автомобиль обрушили бетонные элементы пешеходного моста, снесенного проезжавшим под конструкцией тягачом с прицепом.

Новости Пхукета

25 Сентября 2019, 03:35 PM

Фото: JS100Radio / Facebook

Как пишет Bangkok Post, грузовой автомобиль обрушил пешеходный мост на шоссе Phahol Yothin Rd. в провинции Сарабури около 22:30 вторника, 24 сентября.

По данным издания, тягач с прицепом следовал из порта Лэм-Чабанг на фабрику в Накхон-Патхоме с грузом некого «тяжелого машинного оборудования». Груз возвышался над землей на 5 с лишним метров и не смог пройти под пешеходным мостом, чтобы привело к обрушению конструкции.

Бетонные элементы моста рухнули на проезжую часть, причем некоторые из них упали на следовавший во встречном направлении пикап под управлением 27-летнего Банчи Сингсанонга. Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Водитель тягача Пхасит Чанчантхык рассказал, что знал о высоте груза, и выбрал протяженный объездной маршрут через Сарабури именно потому, что его грузовик не прошел бы через ворота пункта оплаты проезда на более удобном скоростном шоссе. Альтернативный маршрут также оказался непроходимым для грузовика.

Полиция предъявила Пхаситу Чанчантхыку обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение травм другим людям.