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Twilight Sky: Новое место для любителей андаманских закатов

Если вы ищете заведение, где можно будет насладиться андаманским закатом за авторским коктейлем и изысканным ужином, то Twilight Sky – это как раз такое место.

Новости Пхукета

13 Января 2018 10:00:00

Небольшой мыс между пляжами Ката и Ката-Ной – один из тех уголков Пхукета, которые могут похвастаться самыми роскошными видами на море. И если вы ищете заведение, где можно будет насладиться андаманским закатом за авторским коктейлем и изысканным ужином, то Twilight Sky – это как раз такое место. Ресторан находится на крыше недавно открывшегося отеля SIS Resort, возведенного на склоне холма, с которого открывается завораживающий вид на океан, песчаную полосу пляжа Ката, тропическую зелень и маячащий вдалеке остров Бу.

SIS Resort c первого же мгновения завораживает эклектичным дизайном, красками и вдумчивым использованием произведений искусства в интерьере, но стоит выйти на крышу, как дух захватывает по-настоящему. Особенно удачным решением будет заглянуть сюда перед закатом, чтобы в полной мере насладиться видом уходящего за горизонт солнца под музыку местного диджея, который занимает место за пультом к пяти часам вечера.

Хозяйки прекрасного отеля и ресторана – три сестры, которым также принадлежит небольшая пивоварня, специализирующаяся на крафтовых напитках под брендом Maha Nakhorn.

Дегустацию Maha Nakhorn можно сопроводить холодными сетом Antipasto Platter, подаваемыми на тяжелой разделочной доске. Гостей ждут овощи на гриле (перец, спаржа, баклажаны, помидоры), свежий домашний хлеб с хрустящей корочкой и фиолетовые греческие оливки «каламата».

Продолжить обед можно в европейском или в тайском стиле, причем во втором случае есть вариант насладиться местным колоритом. В Twilight Sky подают свиную грудинку «му хонг», пад-тай с андаманскими креветками и крабовый карри с лапшой, который многие повара считают одним из гастрономических символов Пхукета.

Отдельного внимания заслуживает подача некоторых блюд. Так сашими из морского гребешка и карпаччо из говядины шеф-повар Сонтхая подает на брикете из гималайской соли, а стейк из австралийской говядины «вагю» или креветки – на горячем камне, при этом готовится мясо прямо при гостях. Отель SIS Resort остается верен своему творечскому духу не только в оформлении интерьеров, но и в подаче блюд.

Заказать столик в Twilight Sky можно по телефону 076 609 555. Подробнее об отеле и ресторане – на сайте thesiskata.com.

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