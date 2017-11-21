Турпоток в Таиланд в январе-октябре вырос на 6,7% год к году

Больше всего денег экономике Таиланда в октябре принес туризм из Китая. На втором месте – Россия

21 Ноября 2017 09:30:19

Фото: Ferry Octavian / Flickr

Турпоток в Таиланд продолжает расти в абсолютных величинах за счет увеличения числа визитов из азиатских стран. Как сообщает Bangkok Post, в октябре 2017 года страна приняла 2,72 млн иностранцев, что на 20,9% выше аналогичного показателя предыдущего года.

Всего за десять месяцев страну посетило 28,8 млн иностранцев, рост год к году – плюс 6,7%. Соответствующие цифры озвучил постоянный секретарь Министерства туризма и спорта Понгпану Светарундра. Официальный сайт ведомства прекратил публиковать статистику с начала этого года.

Как отметил господин Светарундра, лидером по числу «прибытий» в октябре расположились Китай. Следом за ним идут Малайзия и Лаос. По суммарному количеству потраченных на отдыхе денег лидирует также Китай, следом идут Россия и Малайзия.

Как сообщает Bangkok Post, Министерство туризма скорректировало прогноз по ожидаемому турпотоку в 2017 году. Ведомство полагает, что в абсолютных величинах он составит 33-34 млн человек. Изначальный прогноз предполагал, что страна примет за год около 35 млн иностранцев.

В 2016 году турпоток в Таиланд из-за рубежа составил рекордные 32,6 млн человек. Доля туризма в ВВП Таиланда – около 12%.