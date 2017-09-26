Турпоток в Таиланд в августе оказался на уровне января

Министерство туризма и спорта Таиланда опубликовали данные по турпотоку в августе, и показатели оказались весьма высокими для низкого сезона.

26 Сентября 2017 10:03:21

В августе этого года Таиланд принял более 3 млн гостей, что сопоставимо с показателем января. Фото: Samantha Marx

Согласно данным Минтуризма, в августе Таиланд принял 3,133 млн гостей из-за рубежа (рост на 8,6% год к году). Таким образом, август оказался четвертым месяцем этого года, когда турпоток превысил 3 млн. До этого соответствующую планку удавалось взять в январе, марте и июле. Более того, августовский турпоток оказался сопоставим с январским. В первый месяц года Таиланд посетило 3,197 млн иностранцев, сообщает TTR Weekly.

Всего за период с января по май Королевство посетило более 23,545 млн иностранцев. На этом фоне власти страны выражают уверенность, что Таиланду удастся перевыполнить план и принять за год более 35 млн туристов. В прошлом году показатель оставлял 32,6 млн человек.

Главным «поставщиком» туристов по-прежнему остается Китай. В прошлом году рост турпотока из Китая остановился на фоне кампании по борьбе с низкобюджетным туризмом, но сейчас на этом рынке наблюдается восстановление. Так в августе турпоток из Китая вырос на 10,3% год к году и составил 982,212 тыс. человек.

Следом в рейтинге самых массовых рынков расположились Малайзия 277,606 тыс. человек (+9,52%); Южная Корея 164,001 тыс. (+16,52%); Япония 162,703 тыс. (+5?03%); Лаос 158,377 тыс. (+4,18%); Индия 116,376 тыс. (+14,77%); Гонконг 93,136 тыс. (+8,88%); Вьетнам 90,502 тыс. (+9,17%); Камбоджа 82,776 тыс. (+20,84%); Сингапур 81,366 тыс. (+21,2%).

Примечательно, что в плане суммарной выручки туристической отрасли первая десятка лидеров выглядит иначе. В нее входят Китай, Южная Корея, Япония, Малайзия, Великобритания, Австралия, США, Индия, Лаос и Гонконг. Всего же за период с января по август Таиланда заработал на туризме 1,19 трлн бат, что на 7,47% выше показателя за аналогичный период прошлого года. На долю туризма в настоящий момент приходится 12% ВВП стран.

Что касается данных по турпотоку из России, то в публикации TTR Weekly соответствующих цифр не приводится. Однако на прошлой неделе данные за январь-июль озвучил посол РФ в Таиланде Кирилл Барский, заявление которого цитировал ТАСС.

«За семь месяцев этого года количество туристов увеличилось на 29%, достигнув отметки почти в 800 тыс. человек», – заявил господин Барский. За весь 2016 год турпоток из России в Таиланд составлял 1,09 млн человек.