Турпоток в Таиланд из-за рубежа в первом квартале вырос на 15,4%

За первые три месяца 2018 года Таиланд принял более 10 млн гостей из-за рубежа, что на 15,4% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

19 Апреля 2018 10:59:34

Фото: Jens-Petter Salvesen / Flickr

Выручка, сгенерированная зарубежным турпотоком за первые три месяца 2018 года, превысила 573 млрд бат, что на 19% выше прошлогоднего показателя, сообщает Национальное новостное бюро Таиланда (NNT) со ссылкой на заявление постоянного секретаря Министерства туризма и спорта Понгпану Светарундры.

В отчетный период попали два крупных праздника – Новый год по григорианскому календарю и Новый год по китайскому лунному календарю.

Прогноз на апрель также позитивный. По данным Минтуризма, только за время Сонгкрана страну посетило более 506 тыс. иностранцев, что на 6,2% выше прошлогоднего показателя. Сгенерированная соответствующим выручка составила 24,65 млрд бат, что на 16% выше, чем год назад, пишет Bangkok Post.

При этом, по словам господина Светарундры, рост внутреннего туризма в Сонгкран был еще более значительным. За праздничную неделю тайцы совершили 3,1 млн туристических поездок внутри страны, что на 12,4% выше прошлогоднего показателя. Сгененированная выручка составила 10,4 млрд бат, что на 20,5% лучше результатов предыдущего года.

В общей сложности на туризме в Сонгкран Таиланд заработал 35,1 млрд бат. Рост год к году – на 12,1%.