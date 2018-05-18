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Турпоток в Таиланд из России вырос в апреле почти на 19% год к году

За первые четыре месяца 2018 года Таиланд принял 13,7 млн гостей из-за рубежа, что на 13,97% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Россияне заняли четвертое место по численности и второе по тратам.

Новости Пхукета

18 Мая 2018 17:56:51

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Рост турпотока в январе-апреле стал самым внушительным с 2015 года, когда соответствующий показатель составлял 23,21% за счет активного привлечения туристов из Китая. Для сравнения, в прошлом году рост турпотока в первые четыре месяца составлял лишь 3,35%, пишет TTR Weekly.

Как сообщил постоянный секретарь Минтуризма Понгпану Светарундра, в апреле (включая празднование Сонгкрана), в апреле Таиланд принял 3,09 млн иностранцев, что на 9,38% выше показателя за соответствующий месяц предыдущего года.Больше всего прибытий пришлось на страны Восточной Азии (2,15 млн человек). Из Европы в Таиланд прибыло около 0,51 млн.

В первую десятку по числу туристов в апреле вошли Китай, Малайзия, Лаос, Россия, Индия, Япония, Корея, Вьетнам, США и Великобритания. Таким образом Россия сохранила за собой звание ключевого из не азиатских рынков для тайского турбизнеса. В абсолютных цифрах из России в Таиланд прибыли 126 тыс. человек, что соответствует росту на 18,54% год к году.

Выручка туристического бизнеса в апреле составила 157,44 млрд бат, что на 12,52% выше прошлогодних значений. При этом в финансовом плане Россия, как и в предыдущие месяцы, уступила только Китаю, благодаря высокому турпотоку и значительно продолжительности отдыха россиян, в сравнении с туристами из азиатских стран. Выручка турбизнеса за январь-апрель оценивается в 730,75 млрд бат.

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