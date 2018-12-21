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Турпоток в Таиланд из КНР превысил 10 млн

Наблюдающийся в последние месяцы негативный тренд в китайском сегменте турбизнеса не помешал Таиланду принять 10 млн туристов из КНР с начала года.

Новости Пхукета

21 Декабря 2018, 10:27 AM
Министр спорта Таиланда лично приветствовал десятимиллионную туристку из Китая. Фото: Sutthiwit Chayutworakan / Bangkok Post

Министр спорта Таиланда лично приветствовал десятимиллионную туристку из Китая. Фото: Sutthiwit Chayutworakan / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, планка была взята в среду, 19 ноября, когда в столичном аэропорту Suvarnabhumi приземлился рейс TG 613 авиакомпании Thai Airways из Куньмина. Десятимиллионным гражданином Китая, прошедшим через иммиграционный контроль, стала туристка Хэ Вэй Синь. Сразу за стойкой паспортного контроля ее приветствовали министр туризма и спорта Вирасак Коусурат, генеральный менеджер аэропорта Сутхирават Суваннат и другие официальные лица. Госпожа Хэ Вэй Синь получила набор памятных подарков, автомобиль для поездки из аэропорта в отель ей предоставили бесплатно.

Согласно официальной статистике Министерства туризма и спорта, основывающейся на данных Иммиграционного бюро, за январь-ноябрь Таиланд принял 34,4 млн гостей из-за рубежа, что на 7,5% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Лидером по турпотоку остался Китай, обеспечивший почти 9,7 млн прибытий (рост на 7,9%). Звание главного из не азиатских рынков удерживает Россия с показателем в районе 1,3 млн прибытий (рост на 10,3%), ни одной другой страны из другой части планеты планку в 1 млн взять не удалось, хотя вплотную к этому показателю приблизились США, обеспечившие 993,6 тыс. визитов.

Непосредственно в ноябре Минтуризма зафиксировало 3,2 млн прибытий из-за рубежа (рост на 4,5% год к году). Больше всего поездок обеспечил Китай – 675,1 тыс. (спад на 16,6%). Показатель России за предпоследний месяц года – 166,2 тыс. (рост на 1,8%).

Напомним, что в 2017 году Таиланд принял более 35 млн туристов из-за рубежа. В этом году показатель может превысить 38 млн.

 

 

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