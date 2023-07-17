Турпоток на Пхукет восстановился до 80% от докризисного

Объем туристических прибытий на Пхукет к июлю восстановился до 80% от докризисного уровня, а на некоторых отдельных рынках уже превысил показатели 2019 года, когда Таиланд зафиксировал исторический максимум визитов из-за рубежа. В частности, турпоток из России вырос до 130% от предпандемийного, а прибытия из Казахстана и вовсе в несколько десятков раз выше тех, что были в 2019 году. В 2023 году Пхукет ориентируется на итоговый показатель в 14 млн туристических прибытий, из которых 10 млн будут составлять иностранцы, заявил вице-президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Рангсиман Кингкэу.

Новости Пхукета

17 Июля 2023, 09:51 AM

Туристы на пляже Ката во время июньского фестиваля серфинга. Фото: Amazing Ultimate Festival

В беседе с Bangkok Post господин Кингкэу заявил, что усредненный объем туристических прибытий на Пхукет в 2019 году (до начала пандемии COVID-19) составлял 700-800 тыс. человек в месяц. После полного открытия границ в 2022 году остров принимает по 500-600 туристов в месяц, что соответствует 80% от докризисных значений.

Месяцем ранее «Новости Пхукета» проводили свой собственный подсчет на основании майской статистики Иммиграционного бюро Пхукета, учитывающей только прибытия международными авиарейсами. По этому показателю восстановление составляло 65-70% от 2019 года, то есть года самого массового турпотока на остров. О восстановлении до 70% в конце июня говорил и другой вице-президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Тханават Онгчарон.

В беседе с Bangkok Post в середине июля господин Кингкэу, коллега господин Онгчарона по РТА, уже назвал 80% в качестве среднего показателя по рынку и добавил, что по ряду отдельных направлений цифры выше: Германия – 150%, Россия – 130%, Австралия – 97%.

На рынке Казахстана рост составил порядка 3000%. Это некогда второстепенное направление после COVID-19 стало одним из ключевых. По словам господина Кингкэу, именно Казахстан первым запустил прямые авиарейсы после открытия острова для иностранных туристов в рамках программы Phuket Sandbox в 2021 году. На отрезке между ноябрем 2022 года (полное открытие границ) и серединой июня 2023 года Казахстан занял пятое место среди самых массовых рынков, уступая только России, Китаю, Индии и Австралии.

Господин Кингкэу отметил, что большинство зарубежных рейсов на Пхукет сейчас предполагают стыковки, основными хабами выступают – Дубай и Сингапур. Вице-президент РТА отметил, что для турпотока было бы полезно, если бы THAI Airways увеличила число прямых рейсов из-за рубежа. Видимо, предполагается, что тайский флагман, в отличие от других перевозчиков, мог бы летать из Европы не через Ближний Восток, а напрямую через воздушное пространство России, хотя вице-президент РТА этого не сказал.

К новому сезону (2023-2024) туристическая отрасль Пхукета намерена провести серию роуд-шоу для стимулирования прибытий как с ключевых рынков, так и с новых направлений. В частности, господин Кингкэу озвучил планы по мероприятиям в России в следующем месяце. Говоря о российском рынке, вице-президент РТА отметил, что россияне известны тем, что проводят долгое время в Таиланде. В формулировке Bangkok Post – «некоторые отдыхают на Пхукете от месяца до 90 дней».

«Гражданам России выдается 90-дневная туристическая виза в Таиланд. В силу политической нестабильности в своей стране многие интересуются виллами на Пхукете», – заявил господин Кингкэу.

Также важным для Пхукета остается внутренний туризм. На долю тайских граждан по-прежнему приходится более 30% всех туристических прибытий на остров, отметил господин Кингкэу. При этом на пике пандемии острову приходилось выживать исключительно за счет внутренних туристов. Кроме того, на домашнем рынке нет такой сезонности, которая наблюдается в прибытиях из России и стран Европы.

Для стимулирования тайского турпотока в низкий сезон РТА планирует роуд-шоу в Бангкоке, а также в ключевых провинциях, таких как Удон-Тхани, Кхон-Кэн и Сонгклха.