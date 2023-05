Турпоток на Пхукет в низкий сезон ждут на уровне 50% от 2019 года

Снижение туристических прибытий на Пхукет в этот низкий сезон может быть более значительным, нежели ожидала индустрия гостеприимства. Как пишет Bangkok Post, турпоток из Китая восстанавливается медленнее, чем прогнозировалось, а по прибытиям из Индии нанесло удар недавнее банкротство местного лоукостера Go First. Индия и Китай в апреле 2023 года были вторым и третьим по массовости туристическим рынками для Пхукета, давшими в сумме примерно столько же прибытий, сколько и Россия.

Новости Пхукета

12 Мая 2023, 09:00 AM

В апреле прибытия из России упали на 32,7% месяц к месяцу. Китайский турпоток вырос, но всего на 3,5%, хотя на КНР приходится половина всех летающих на Пхукет авиакомпаний. Фото: TAC Phuket

В беседе с Bangkok Post президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Тханет Тантипириякит привел и еще один фактор, который в статье сформуирован как «временное закрытие Международного аэропорта Пхукета с 1:00 ночи до 7:00 утра вплоть до начала июля». По всей видимости, речь идет о продлении ремонта взелетно-посадочной полосы, который тянется уже много месяцев и должен был уже завершиться.

Никакой информации о том, как идет ремонт, в официальных источниках нет, но данные FlightRadar24 подтверждают, что аэропорт по-прежнему не принимает и не отправляет рейсы по ночам, хотя и не строго в диапазоне с 1:00 до 7:00. К примеру, в ночь с 10 мая на 11 мая, пауза продолжалась примерно с 23:45 до 7:15.

Господин Тантипириякит отметил, что авиаперевозчики из Китая как раз нацеливались на ночные слоты, которые охотно бронировали до пандемии. При этом в майском расписании международных рейсов авиакомпании из Китая составляют треть всех перевозчиков, совершающих полеты на Пхукет из-за рубежа, однако бортов меньше, чем до кризиса.

По оценкам господина Тантипириякита, на фоне ограниченного числа доступных рейсов из КНР восстановление китайского рынка в низкий сезон составит 30-40% от показателей докризисного 2019 года. Показатель по всему рынку будет выше – 50% от тех прибытий, что фиксировались до начала пандемии.

Господин Тантипириякит также упомянул банкротство индийской Go First, игравшей заметную роль в обеспечении туристических прибытий на Пхукет из Индии. Никаких цифр президент РТА не назвал, но уже в апреле, то есть даже без проблем Go First, турпоток из Индии упал на 12,3% по сравнению с мартом. Сезонное падение прибытий из России было еще более серьезным – сразу на 32,7% месяц к месяцу.

При этом Китай показал рост всего на 3,5% и явно не компенсировал даже малой доли потерь на индийском и российском направлениях. В последнюю неделю апреля китайцы уже обогнали россиян по числу визитов на остров, но отнюдь не из-за того, что их стало больше.

По словам господина Тантипириякита, остров попытается компенсировать спад за счет Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию. Обеспеченные арабы уже много лет фигурируют в прогнозах тайского турбизнеса в качестве иностранцев, которые обязательно спасут отрасль от очередной проблемы.

Как отметил сейчас господин Тантипириякит, время после хаджа (ежегодного мусульманского паломничества к святым местам) является в этой стране популярным для туризма. Также президент РТА отметил улучшение транспортной доступности Таиланда из этого региона, включая как прямые рейсы из разных городов, так и рейсы через локальные авиационные хабы.

Господин Тантипириякит отметил, что хотел бы видеть со стороны Туристического управления Таиланда (ТАТ) продолжение агрессивной маркетинговой стратегии на рынках Ближнего Востока и Азии.

Что касается задач ТАТ на китайскому рынке, то тут господин Тантипириякит указал на необходимость работать с «негативным эффектом фейковых новостей о небезопасности отдыха в Таиланде, которые циркулируются в китайских соцсетях». Президент РТА не привел примеров новостей о происшествиях с туристами, которые являются фейковыми. В пхукетских СМИ в последнее время активно обсуждалась только одна такая история – безуспешные просьбы матери погибшего в ДТП китайца найти записи момента аварии для справедливого расследования.

Одновременно господин Тантипириякит отметил необходимость строгих мер для борьбы внутри Таиланда с китайским турбизнесом, использующим подставных тайских акционеров и работающим в сегменте низкобюджетных туров.